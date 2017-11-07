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Більше не доступний

MCD122 Component DVD micro system

MCD122/51

2.8

| (8) Відгуки

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Пряме з’єднання USB Direct для відтворення музики та фотографій

Пряме з’єднання USB Direct для відтворення музики та фотографій

Просто вставте USB-пристрій у систему і діліться збереженою цифровою музикою та фотографіями із сім’єю та друзями.

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів

Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів

Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об’ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.

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Відгуки

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2.8

з 5

8

Відгуки

5
2

07/11/2017

Polska

Polska

Małe gabaryty

Ładny mały i wygodny sprzęt.Dźwięk dobrej jakości lecz nie mogę nigdzie zasięgnąć informacji o kolumnach głośnikowych(jakie mają pasmo przenoszenia).

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

10/11/2013

Polska

Polska

Bardzo fajny, wiele potrafi lecz ciężko przyzwyczaić się do jego obsługi, miewałem bardziej intuicyjne modele.

Generalnie ok. Wiele potrafi. Mało intuicyjna obsługa.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2012

Polska

Polska

podstawowa wieza z dvd i czesciowa obsluga innych multimediow

jak w tytule, w sam raz do pokoju dziecka, sypialni i innych mniejszych pomieszczeń. Z wad - nie czyta wszystkich niekoniecznie najonwszych formatow tak z plyt jak i usb, po dluzszym odlaczeniu od pradu kasuja sie nastawy tak stacji radiowych jak i innych parametrow np domyslna glosnosc po wlaczeniu jest zdecydowanie za wysoka ale to oczywiscie rzecz gustu. Przy bardzo chichym sluchaniu slychac szum wentylatora ale to naprawde podstawowy sprzet i nie sa to wady wykluczajace zakup. Z zalet - dobra jakosc obrazu i dzwieku ale trzeba słuchać na średnim poziomie glosnosci, przy cichym sluchaniu glosniki nie przenosza calego zakresu, timer i budzik, prosta obsluga. Polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

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