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Більше не доступний
MCD122/51
Просто вставте USB-пристрій у систему і діліться збереженою цифровою музикою та фотографіями із сім’єю та друзями.
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об’ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.
2.8
з 5
8
Відгуки
Jazow
07/11/2017
Polska
Małe gabaryty
Ładny mały i wygodny sprzęt.Dźwięk dobrej jakości lecz nie mogę nigdzie zasięgnąć informacji o kolumnach głośnikowych(jakie mają pasmo przenoszenia).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
buko33
10/11/2013
Polska
Bardzo fajny, wiele potrafi lecz ciężko przyzwyczaić się do jego obsługi, miewałem bardziej intuicyjne modele.
Generalnie ok. Wiele potrafi. Mało intuicyjna obsługa.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
rafszu7
20/05/2012
Polska
podstawowa wieza z dvd i czesciowa obsluga innych multimediow
jak w tytule, w sam raz do pokoju dziecka, sypialni i innych mniejszych pomieszczeń. Z wad - nie czyta wszystkich niekoniecznie najonwszych formatow tak z plyt jak i usb, po dluzszym odlaczeniu od pradu kasuja sie nastawy tak stacji radiowych jak i innych parametrow np domyslna glosnosc po wlaczeniu jest zdecydowanie za wysoka ale to oczywiscie rzecz gustu. Przy bardzo chichym sluchaniu slychac szum wentylatora ale to naprawde podstawowy sprzet i nie sa to wady wykluczajace zakup. Z zalet - dobra jakosc obrazu i dzwieku ale trzeba słuchać na średnim poziomie glosnosci, przy cichym sluchaniu glosniki nie przenosza calego zakresu, timer i budzik, prosta obsluga. Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD