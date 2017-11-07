Mam tą wieże już ładnych pare lat. Po przyniesieniu jej ze sklepu bardzo się zawiodłem kiepskim wyświetlaczem, narobiła zaś funkcjonalnością, bo odtwarza pliki muzyczne z płyt DVD i USB. Filmów na niej nie odtwarzam bo teraz to nawet telefon odtwarza filmy z większa rozdzielczością. Zaskoczyła mnie również impedancja 8 Ohm co bardzo żądło spotykane w mikro wieżach. Używam jej nadal, i jest podłączona do komputera i przeważnie jest ustawiona na AUX. Musiałem naprawić naprawić zasilanie na usb ponieważ po upływie okresu gwarancji przepalił się opornik i nie czytało pendriva a czasami się przydaje. Oprócz oryginalnych głośników podpiąłem jeszcze dodatkowo dwie kolumny, również o impedancji takiej samej jak te fabryczne z tym że moc znamionowa głośników to 150-200 Wat. Ku mojemu zaskoczeniu gra idealnie. Po podgloszeniu na maxa kolumny z zestawu troszkę charczą jednak te większe grają czyściutko. Musiałem pozbyć się tego malutkiego wiatraczka bo zaczął hałasować i nie dawał rady dobrze chłodzić, czuć było ciepło na obudowie. Zamiast niego zamontowałem większy, musiałem wyciąć dziurę w obudowie bo jest tam wszystko pościskane i teraz chłodzenie idealnie. Jeśli zaciekawiło cię to co napisałem to możesz napisać na meila, prześle ci fotki jak to wyglada.