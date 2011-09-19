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      MCD2010 DVD micro music system

      MCD2010/12

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      MCD2010 DVD micro music system

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      MCD2010 DVD micro music system
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      MCD2010 DVD micro music system

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      Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

      Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти

      Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

      Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

      Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

      Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

      Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

      Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

      Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

      Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

      Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

      Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

      Загальна вихідна потужність: 20 Вт RMS

      Загальна вихідна потужність: 20 Вт RMS

      Ця система має загальну вихідну потужність 20 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

      Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу

      Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.

      Radio Data System (Система передачі даних) для отримання інформації про станцію та послуги даних

      Radio Data System (Система передачі даних, RDS) дозволяє налаштувати радіостанції без запам’ятовування частот. У стандартному режимі RDS відображає назву станції замість частоти передачі, сприяючи швидкому та легкому налаштуванню. RDS також дозволяє станціям надсилати текстові повідомлення (такі як новини та інформація про станцію) безпосередньо на дисплей радіоприймача. Текст RDS, що широко використовується у Європі, надсилається на ту саму частоту, на якій транслюється радіостанція. Можна вибрати основний режим відображення RDS (назва станції) або підписатися на додаткові послуги на основі тексту.

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