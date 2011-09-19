Radio Data System (Система передачі даних) для отримання інформації про станцію та послуги даних

Radio Data System (Система передачі даних, RDS) дозволяє налаштувати радіостанції без запам’ятовування частот. У стандартному режимі RDS відображає назву станції замість частоти передачі, сприяючи швидкому та легкому налаштуванню. RDS також дозволяє станціям надсилати текстові повідомлення (такі як новини та інформація про станцію) безпосередньо на дисплей радіоприймача. Текст RDS, що широко використовується у Європі, надсилається на ту саму частоту, на якій транслюється радіостанція. Можна вибрати основний режим відображення RDS (назва станції) або підписатися на додаткові послуги на основі тексту.