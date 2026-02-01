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MCD988/12
Програвач Philips сумісний з більшістю DVD-дисків та компакт-дисків, доступних на ринку. Він відтворює диски DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) та Picture CD. SVCD означає "Super VideoCD". Якість диска SVCD значно вища за якість диска VCD, особливо значно чіткіше зображення завдяки вищій роздільній здатності. Завдяки підтримці DivX® можна переглядати закодовані відео DivX®. Медіаформат DivX – це технологія стиснення відео на основі MPEG4, що дозволяє зберігати великі файли (як-от фільми, кіноролики та музичні відеокліпи) на таких носіях, як CD-R/RW та DVD-диски з можливістю запису.
Режим прогресивної розгортки подвоює вертикальну роздільну здатність зображення, забезпечуючи помітно чіткіше зображення. Замість надсилання на екран спершу поля з нерівною кількістю ліній, а потім поля з однаковою кількістю ліній обидва поля записуються одночасно. Зображення створюється миттєво з максимальною роздільною здатністю. За такої швидкості око людини сприймає чіткіше зображення без лінійної структури.
Dolby Virtual Speaker – це сучасна технологія аудіовіртуалізації, що забезпечує насичене та абсолютне об'ємне звучання за допомогою системи двох гучномовців. Високо вдосконалені просторові алгоритми точно відтворюють звукові характеристики ідеального 5.1-канального середовища. Відтворення DVD-дисків покращується шляхом розширення 2-канального середовища. А в поєднанні з обробкою Dolby Pro Logic II будь-яке джерело високоякісного стереозвуку перетворюється у реалістичне багатоканальне об'ємне звучання. Не потрібно купувати додаткових кабелів, гучномовців чи підставок до них для прослуховування всеосяжного звучання.
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