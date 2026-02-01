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MCD988 DVD Micro Theater

MCD988/12

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Відтворення DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) та Picture CD

Відтворення DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) та Picture CD

Програвач Philips сумісний з більшістю DVD-дисків та компакт-дисків, доступних на ринку. Він відтворює диски DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) та Picture CD. SVCD означає "Super VideoCD". Якість диска SVCD значно вища за якість диска VCD, особливо значно чіткіше зображення завдяки вищій роздільній здатності. Завдяки підтримці DivX® можна переглядати закодовані відео DivX®. Медіаформат DivX – це технологія стиснення відео на основі MPEG4, що дозволяє зберігати великі файли (як-от фільми, кіноролики та музичні відеокліпи) на таких носіях, як CD-R/RW та DVD-диски з можливістю запису.

Компонентний відеосигнал прогресивної розгортки для кращої якості зображення

Компонентний відеосигнал прогресивної розгортки для кращої якості зображення

Режим прогресивної розгортки подвоює вертикальну роздільну здатність зображення, забезпечуючи помітно чіткіше зображення. Замість надсилання на екран спершу поля з нерівною кількістю ліній, а потім поля з однаковою кількістю ліній обидва поля записуються одночасно. Зображення створюється миттєво з максимальною роздільною здатністю. За такої швидкості око людини сприймає чіткіше зображення без лінійної структури.

Dolby Virtual Speaker для прослуховування аудіо системи домашнього кінотеатру

Dolby Virtual Speaker – це сучасна технологія аудіовіртуалізації, що забезпечує насичене та абсолютне об'ємне звучання за допомогою системи двох гучномовців. Високо вдосконалені просторові алгоритми точно відтворюють звукові характеристики ідеального 5.1-канального середовища. Відтворення DVD-дисків покращується шляхом розширення 2-канального середовища. А в поєднанні з обробкою Dolby Pro Logic II будь-яке джерело високоякісного стереозвуку перетворюється у реалістичне багатоканальне об'ємне звучання. Не потрібно купувати додаткових кабелів, гучномовців чи підставок до них для прослуховування всеосяжного звучання.

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