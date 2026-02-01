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Більше не доступний
MCM1055/51
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.
Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.
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