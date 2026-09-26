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Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.
Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.
4.4
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Wieloryb
26/09/2026
Polska
Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍
Цей відгук про MCM1150 Mikrowieża
Дата використання 2026-09-26
Цей відгук про MCM1150 Mikrowieża
Дата використання 2026-09-26
Mati15
31/12/2015
Polska
Fajnie odtwarza muzykę
Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM1150 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM1150 Mikrowieża
lukaszp125
24/02/2015
Polska
THE BEST
Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM1150 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM1150 Mikrowieża