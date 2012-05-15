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MCM167 Classic micro sound system

MCM167/12

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Wieża jest ładna z wyglądu i posiada potrzebne funkcje.

Mini wieża ma kilka funkcji: możliwość słuchania płyt, radia oraz kaset - rajna rzecz dla tych, którzy posiadają je w swojej kolekcji.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM167 Mikrowieża Classic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про MCM167 Mikrowieża Classic

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