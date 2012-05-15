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Більше не доступний
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Marta
15/05/2012
Polska
Wieża jest ładna z wyglądu i posiada potrzebne funkcje.
Mini wieża ma kilka funkcji: możliwość słuchania płyt, radia oraz kaset - rajna rzecz dla tych, którzy posiadają je w swojej kolekcji.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM167 Mikrowieża Classic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM167 Mikrowieża Classic