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MCM239D Micro Hi-Fi System

MCM239D/12

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Пряме з’єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики

Пряме з’єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики

У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.

Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

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