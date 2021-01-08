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Більше не доступний
У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.
Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.
Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Vasilemm
08/01/2021
România
Excelent
Produsele Philips o calitate excepțională recomand
Плюси
Totul ok
Мінуси
0
Цей відгук про MCM277 Sleek micro sound system
Дата використання 2019-01-08
Цей відгук про MCM277 Sleek micro sound system
Дата використання 2019-01-08
Vasy11
26/12/2020
România
Produs de calitate superioara
Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi
Плюси
Exceptional
Мінуси
Telecomandă slaba
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM277 Sleek micro sound system
Дата використання 2018-12-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM277 Sleek micro sound system
Дата використання 2018-12-26