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Більше не доступний
MCM280D/12
Слухайте улюблену MP3-музику, заряджаючи iPod/iPhone! Док-станція дозволяє під’єднати портативний пристрій безпосередньо до системи дозвілля з док-станцією і слухати улюблену музику із чудовим звучанням. Виріб також заряджає iPod/iPhone під час відтворення, тому можна слухати музику і не хвилюватися про те, що батарея портативного програвача розрядиться. Система дозвілля з док-станцією автоматично заряджає портативний пристрій, коли він знаходиться на док-станції.
Просто під’єднайте пристрій до USB-роз’єму на системі Hi-Fi від Philips. Цифрова музика буде відтворюватися безпосередньо з пристрою. Тепер можна насолоджуватися улюбленими моментами разом із сім’єю та друзями.
Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.
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