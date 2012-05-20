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Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.
3.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Nowaczek
20/05/2012
Polska
Dobre brzmienia za na prawdę małe pieniądze, w sam raz do sypialni.
Sprzęt ma dobre parametry jak za taką cenę. Oczywiście mozna powiedzieć że jest wiele sprzętów które biją MCM305 na głowę, lecz są to sprzęty z półki dopiero dwu krotnie wyższej. Brzmienie w zupełności wystarczające do sypialni, pokoju dziecka bądź kuchni. W większych pomieszczenia raczej polecam zestaw kina 5.1 z dobrym DD.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM305 Mikrowieża Classic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM305 Mikrowieża Classic
Haki
15/05/2012
Polska
Mała wieża z duszą i zapasem mocy. Doskonała do małego pokoju.
Na pewno warto kupić ten sprzęt. Po za małymi niedoskonałościami (słaby zasięg FM z powodu braku wyjścia na zewnętrzna profesjonalną antenę; chwilowe zawieszanie się niektórych funkcji takich jak klawisze numeryczne) jest to multimedialne centrum muzyczne dla przeciętnego użytkownika. Łatwość obsługi oraz atrakcyjny wygląd sprawiają że warto kupić ten niedrogi sprzęt.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM305 Mikrowieża Classic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM305 Mikrowieża Classic