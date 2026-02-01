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MCM395/12
Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.
Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.
Багато будильників мають кілька варіантів сигналів. Цей радіогодинник Philips дозволяє прокидатися під радіо або звичайний зумер. Таймер сну дозволяє запрограмувати відтворення музики, поки Ви не заснете. Цей радіогодинник має усе, що потрібне для налаштування будильника, – ранковий зумер, який впевнено лунає, та функцію відтворення улюбленої музики перед сном.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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