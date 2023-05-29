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Просто під’єднайте пристрій до USB-роз’єму на системі Hi-Fi від Philips. Цифрова музика буде відтворюватися безпосередньо з пристрою. Тепер можна насолоджуватися улюбленими моментами разом із сім’єю та друзями.
Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.
Регулювання високих і низьких частот – це функції еквалайзера для керування рівнями високих та низьких частот аудіосигналу. Функція високих частот регулює підсилення високих тонів у музиці, а функція низьких частот – рівень підсилення низьких тонів. За допомогою кнопок вгору та вниз слухач може зручно виділити меншою чи більшою мірою низькі та високі тони або залишити їх без змін для відтворення музики відповідно до оригінальних налаштувань, виконаних під час запису. Функція регулювання високих і низьких частот дозволяє слухати музику на свій лад.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
N30ncz
29/05/2023
Česká republika
Perfektni zvuk
Kvalitní výrobek, perfektní zvuk k televizi a na prehravani hudby… A to že hrají v roce 2023 je dukaz kvality zpracovani
Плюси
Zvuk, vydrz
Мінуси
Nedaji se sehnat
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM760 Hi-Fi mikrosystém
Дата використання 2021-05-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про MCM760 Hi-Fi mikrosystém
Дата використання 2021-05-29