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Heritage Audio MCM770 Component Hi-Fi system

MCM770/12

4.7

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

Гучність для покращення низьких та високих частот

Людські вуха порівняно гірше сприймають високі та низькі частоти звукового спектру, особливо за низького рівня гучності. Функція гучності дозволяє підсилити низькі та високі частоти і насолоджуватися збалансованішим звучанням.

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Відгуки

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4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

21/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

08/11/2013

Polska

Polska

Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.

Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

07/11/2013

Polska

Polska

jeden z lepszych zestawów

bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki

Цей відгук про Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Цей відгук про Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

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