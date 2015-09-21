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Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Людські вуха порівняно гірше сприймають високі та низькі частоти звукового спектру, особливо за низького рівня гучності. Функція гучності дозволяє підсилити низькі та високі частоти і насолоджуватися збалансованішим звучанням.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
JLynx
21/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
aleanna
08/11/2013
Polska
Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.
Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
darecki
07/11/2013
Polska
jeden z lepszych zestawów
bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki
Цей відгук про Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Цей відгук про Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi