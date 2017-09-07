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Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.
Регулювання високих і низьких частот – це функції еквалайзера для керування рівнями високих та низьких частот аудіосигналу. Функція високих частот регулює підсилення високих тонів у музиці, а функція низьких частот – рівень підсилення низьких тонів. За допомогою кнопок вгору та вниз слухач може зручно виділити меншою чи більшою мірою низькі та високі тони або залишити їх без змін для відтворення музики відповідно до оригінальних налаштувань, виконаних під час запису. Функція регулювання високих і низьких частот дозволяє слухати музику на свій лад.
Людські вуха порівняно гірше сприймають високі та низькі частоти звукового спектру, особливо за низького рівня гучності. Функція гучності дозволяє підсилити низькі та високі частоти і насолоджуватися збалансованішим звучанням.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.3
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
ariel44
07/09/2017
Polska
Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi
Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Łukasz1980
21/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Tomekozito123
21/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi