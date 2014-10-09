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Streamium NP1100 Network Music Player

NP1100/12

2.5

| (4) Відгуки

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2.5

з 5

4

Відгуки

5
3
2

09/10/2014

Polska

Polska

Перевірений покупець

bardzo fajne radio

bardzo fajne radio brak tylko na wyswietlaczu kbps w jakich stacja nadaje

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

22/09/2013

Polska

Polska

Dość dobre ale można by dopracować software.

Ogólne menu i wizualna część jes super. Często się zawiesza przy pracy z wi-fi, tj. traci sygnał. W moim przypadku wi-fi to 25Mb(download), 2Mb upload. Może też software jest ok a karta za słaba, jedno z dwóch. Bardzo ładnie się prezentuje. Menu bardzo ładne i łatwe w obsłudze.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

04/04/2018

Polska

Polska

ten produkt nagle przetał działać !! tzn .widzi wifi ,stacje lecz bufor stoi na 0

Jak sprzet dzialal to super bylo ,dobry dzwiek ,nie zrywal sieci ....teraz na wszystkich stacjach niestety buforuje

Цей відгук про Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Цей відгук про Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

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