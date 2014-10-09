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Більше не доступний
NP1100/12
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
2.5
з 5
4
Відгуки
wiesio
09/10/2014
Polska
Перевірений покупець
bardzo fajne radio
bardzo fajne radio brak tylko na wyswietlaczu kbps w jakich stacja nadaje
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Jendrys1
22/09/2013
Polska
Dość dobre ale można by dopracować software.
Ogólne menu i wizualna część jes super. Często się zawiesza przy pracy z wi-fi, tj. traci sygnał. W moim przypadku wi-fi to 25Mb(download), 2Mb upload. Może też software jest ok a karta za słaba, jedno z dwóch. Bardzo ładnie się prezentuje. Menu bardzo ładne i łatwe w obsłudze.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
pawel77
04/04/2018
Polska
ten produkt nagle przetał działać !! tzn .widzi wifi ,stacje lecz bufor stoi na 0
Jak sprzet dzialal to super bylo ,dobry dzwiek ,nie zrywal sieci ....teraz na wszystkich stacjach niestety buforuje
Цей відгук про Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Цей відгук про Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny