Philips wyłączył swój serwer dedykowany urządzeniom z serii Streamium. Na skutek tego mój odtwarzacz NP2900 praktycznie przestał działać. Mogę jedynie odbierać kilka stacji z zakładki " ostatnio słuchane". Niestety nie da się dodać innych stacji. W Moim drugim radiu Philips WAS7500 ta sama sytuacja z tym że tutaj nieszczęśliwie wgrałem najnowszy soft. Po tej operacji nie można dokończyć rejestracji produktu, a tym samym korzystać z radia. Oba radia są technicznie sprawne, jednak przez niezrozumiały ruch Philips'a nie można z nich korzystać. Straciłem zaufanie do firmy Philips!