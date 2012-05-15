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Streamium NP2900 Network Music Player

NP2900/12

3.7

| (3) Відгуки

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3.7

з 5

3

Відгуки

3
1

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo dobre radio internetowe z doskonałym dźwiekiem.

Z czystym sumieniem można polecić wszystkim amatorom internetowych stacji. Radyjko cechuje się bardzo dobrym dźwiękiem, zamkniętym w zwartej konstrukcji. Można je postawić prawie wszędzie. WiFi działa bez problemu. Cyfrowe wyjście daje możliwość podłączenia do czegoś większego. Niestety brak equalizera aby mocno spersonalizować dźwięk według własnych upodobań. Muszę jednak dodać, że i tak w 90% nie będzie on potrzebny bo urządzenie będzie pracować w trybie Full&Living Sound, które są bardzo dobre...

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium NP2900 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium NP2900 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

22/09/2013

Polska

Polska

Sprzęt warty zainteresowania...

Radio posiada wady jak i zalety. Jeśli komuś nie przeszkadzają drobne problemy z obsługą to polecam. Problemem czasem jest to że jeśli wybierzemy jakiś nieaktywny już link stacji radiowej. Radio szuka aż w końcu potrafi się zawiesić. Choć nie występuje to za każdym razem. Reszta to jak dla mnie same pozytywy.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium NP2900 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium NP2900 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

06/12/2021

Polska

Polska

Перевірений покупець

Philips wyłączył serwer - radio bezużyteczne

Philips wyłączył swój serwer dedykowany urządzeniom z serii Streamium. Na skutek tego mój odtwarzacz NP2900 praktycznie przestał działać. Mogę jedynie odbierać kilka stacji z zakładki " ostatnio słuchane". Niestety nie da się dodać innych stacji. W Moim drugim radiu Philips WAS7500 ta sama sytuacja z tym że tutaj nieszczęśliwie wgrałem najnowszy soft. Po tej operacji nie można dokończyć rejestracji produktu, a tym samym korzystać z radia. Oba radia są technicznie sprawne, jednak przez niezrozumiały ruch Philips'a nie można z nich korzystać. Straciłem zaufanie do firmy Philips!

Плюси

Dobra jakość dźwięku

Мінуси

Odwrócenie się producenta od starszych użytkowników.

Цей відгук про Streamium NP2900 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Дата використання 2019-12-06

Цей відгук про Streamium NP2900 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Дата використання 2019-12-06

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