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Більше не доступний
ORD7105C/00
Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.
Безкоштовний додаток Philips HomeStudio забезпечує найкраще пробудження або прослуховування радіо. Просто завантажте додаток із магазину Apple App Store і користуйтеся безліччю захоплюючих функцій. Вдосконалене налаштування будильника пропонує більшу гнучкість налаштувань, зокрема гучності, тривалості, дати й звуку будильника. Також у режимі радіоприймача доступний кращий інтерфейс користувача із простими в користуванні функціями попереднього встановлення станцій.
Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.
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