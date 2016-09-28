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Більше не доступний

ORT7500/10

4.2

| (5) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб

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Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення

Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення

РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд та роботу за слабкого освітлення і миттєво надає чітку інформацію.

Технічні характеристики

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4.2

з 5

5

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

4
3
2

28/09/2016

Polska

Polska

Fenomenalne radio

Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ORT7500 Radio Original

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ORT7500 Radio Original

05/02/2015

Polska

Polska

piękne wykonanie i świetny dźwięk genialna obsługa bluetooth

Radio pięknie wykonane. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Byłam tym wręcz mile zaskoczona. Bardzo prosta obsługa. Fantastyczna komunikacja poprzez bluetooth ze smartfonem. No i design nie mogę się wciąż na nie napatrzeć.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ORT7500 Radio Original

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ORT7500 Radio Original

19/10/2017

România

România

Sunet incredibil

Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ORT7500 Radio original

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ORT7500 Radio original

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