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Більше не доступний
Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.
РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд та роботу за слабкого освітлення і миттєво надає чітку інформацію.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.2
з 5
5
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
ŁukaszR
28/09/2016
Polska
Fenomenalne radio
Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ORT7500 Radio Original
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ORT7500 Radio Original
izis20
05/02/2015
Polska
piękne wykonanie i świetny dźwięk genialna obsługa bluetooth
Radio pięknie wykonane. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Byłam tym wręcz mile zaskoczona. Bardzo prosta obsługa. Fantastyczna komunikacja poprzez bluetooth ze smartfonem. No i design nie mogę się wciąż na nie napatrzeć.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ORT7500 Radio Original
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ORT7500 Radio Original
Flobig
19/10/2017
România
Sunet incredibil
Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ORT7500 Radio original
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ORT7500 Radio original