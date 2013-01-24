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машинка для підстригання для всієї сім’ї

QC5115/15
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    машинка для підстригання для всієї сім’ї

    QC5115/15
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Підстригайте всіх членів сім'ї

    Ще ніколи не було так легко підстригати членів сім’ї. Ця машинка для підстригання має потужний, але надзвичайно безгучний двигун, легку та ергономічну конструкцію, а також безпечні леза й зубці гребінця для найкращих результатів підстригання волосся дітей та дорослих. Переглянути усі переваги

    машинка для підстригання для всієї сім’ї

    Підстригайте всіх членів сім'ї

    Ще ніколи не було так легко підстригати членів сім’ї. Ця машинка для підстригання має потужний, але надзвичайно безгучний двигун, легку та ергономічну конструкцію, а також безпечні леза й зубці гребінця для найкращих результатів підстригання волосся дітей та дорослих. Переглянути усі переваги

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      Підстригайте всіх членів сім'ї

      із найтихішою машинкою для дорослих і дітей

      • Леза з нержавіючої сталі
      • 11 налаштування довжини
      • Живлення від електромережі
      11 налаштувань довжини з фіксацією: від 3 до 21 мм або 0,5 мм без гребінця

      11 налаштувань довжини з фіксацією: від 3 до 21 мм або 0,5 мм без гребінця

      Просто виберіть і зафіксуйте потрібну довжину за допомогою регульованого гребінця, який пропонує налаштування довжини від 3 мм до 21 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

      Тиха та потужна в роботі

      Тиха та потужна в роботі

      Цю машинку для підстригання волосся Philips для всієї сім’ї створено для задоволення дітей та батьків. Її безперебійний двигун створено для потужної роботи з меншою вібрацією. Машинка для підстригання волосся Philips для всієї сім’ї – це наша найтихіша машинка для дорослих та дітей.

      Гребінці та леза із заокругленими кінчиками запобігають подразненню шкіри

      Гребінці та леза із заокругленими кінчиками запобігають подразненню шкіри

      Гребінці та леза із заокругленими кінчиками гладко переміщаються до шкірі без подряпин для завжди безпечного, приємного підстригання.

      Високоефективний ріжучий елемент із лезами, які самі заточуються

      Високоефективний ріжучий елемент із лезами, які самі заточуються

      Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, залишаються гострими довше та забезпечують найефективніше підстригання з мінімальним доглядом.

      Компактна і легка для більшої зручності

      Компактна і легка для більшої зручності

      Завдяки компактному та легкому дизайну цією машинкою для підстригання волосся для всієї сім’ї легко водити по голові. Незалежно від того, кого Ви підстригаєте, вона має ергономічну форму для легкої маневреності й оптимального контролю, що гарантує комфортне підстригання.

      Живлення лише від мережі

      Живлення лише від мережі

      Шнур живлення забезпечує постійне живлення

      Висувна головка забезпечує легке чищення

      Висувна головка забезпечує легке чищення

      Просто висуньте головку і за допомогою щітки для очищення з комплекту вичистіть волосся.

      2 роки гарантії, підтримка різної напруги для використання в усьому світі

      2 роки гарантії, підтримка різної напруги для використання в усьому світі

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.

      Леза не потребують змащування

      Леза не потребують змащування

      Не потребує змащування, для легкого догляду та економії часу.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Кількість налаштувань довжини
        11
        Діапазон налаштувань довжини
        від 3 до 21 мм
        Ширина ріжучого блока
        41 мм
        Точність (розмір кроку)
        2 мм

      • Простота у користуванні

        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування
        Чищення
        Сухе очищення щіткою

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

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