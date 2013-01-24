Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги
Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги
Philips OneBlade використовує революційну технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.
Леза розроблені для тривалого використання. Для оптимальної ефективності заміняйте леза кожні 4 місяці*. Заміняти – легко.
Ефективність підстригання та гоління
Обслуговування
Замінне лезо OneBlade