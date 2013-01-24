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OneBlade

Замінне лезо

QP220/50
Загальна оцінка / 5
  • Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
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    OneBlade Замінне лезо

    QP220/50
    Загальна оцінка / 5

    Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

    Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги

    OneBlade Замінне лезо

    Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

    Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги

    Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

    Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги

    OneBlade Замінне лезо

    Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

    Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги

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      Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

      Створено для зрізання волосся, не шкіри

      • Підстригання, підрівнювання, гоління
      • 2 замінні леза
      • Підходить для усіх ручок OneBlade
      • Кожне можна використовувати до 4 міс.*
      Унікальна технологія OneBlade

      Унікальна технологія OneBlade

      Philips OneBlade використовує революційну технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.

      Надійність OneBlade

      Надійність OneBlade

      Леза розроблені для тривалого використання. Для оптимальної ефективності заміняйте леза кожні 4 місяці*. Заміняти – легко.

      Технічні характеристики

      • Ефективність підстригання та гоління

        Система гоління
        • Технологія повторення контурів
        • Подвійна система захисту
        Система підстригання
        Технологія повторення контурів

      • Замінне лезо OneBlade

        Кількість замінних лез в упаковці
        2
        Підходить для типу виробу
        • OneBlade (QP25xx)
        • OneBlade (QP26xx)
        • OneBlade Pro (QP65xx)
        • OneBlade Pro (QP66xx)

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          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • Кожне лезо можна використовувати до 4 місяців – для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.

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