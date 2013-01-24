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EcoPro20

Світлодіодний інспекційний ліхтар

RC320B1
  • Якісне освітлення для виконання завдань Якісне освітлення для виконання завдань Якісне освітлення для виконання завдань
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    EcoPro20 Світлодіодний інспекційний ліхтар

    RC320B1

    Якісне освітлення для виконання завдань

    Philips EcoPro20 – це невеликий акумуляторний інспекційний ліхтар, який легко поміститься у кишені. Він обладнаний можливостями для роботи вільними руками, тому ідеально підходить для швидкого огляду та загального щоденного використання, освітлюючи Ваше робоче місце для виконання завдань. Переглянути усі переваги

    EcoPro20 Світлодіодний інспекційний ліхтар

    Якісне освітлення для виконання завдань

    Philips EcoPro20 – це невеликий акумуляторний інспекційний ліхтар, який легко поміститься у кишені. Він обладнаний можливостями для роботи вільними руками, тому ідеально підходить для швидкого огляду та загального щоденного використання, освітлюючи Ваше робоче місце для виконання завдань. Переглянути усі переваги

    Якісне освітлення для виконання завдань

    Philips EcoPro20 – це невеликий акумуляторний інспекційний ліхтар, який легко поміститься у кишені. Він обладнаний можливостями для роботи вільними руками, тому ідеально підходить для швидкого огляду та загального щоденного використання, освітлюючи Ваше робоче місце для виконання завдань. Переглянути усі переваги

    EcoPro20 Світлодіодний інспекційний ліхтар

    Якісне освітлення для виконання завдань

    Philips EcoPro20 – це невеликий акумуляторний інспекційний ліхтар, який легко поміститься у кишені. Він обладнаний можливостями для роботи вільними руками, тому ідеально підходить для швидкого огляду та загального щоденного використання, освітлюючи Ваше робоче місце для виконання завдань. Переглянути усі переваги

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    See all hand-light

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Зручний кишеньковий ліхтар для щоденного використання

      • Акумуляторний кишеньковий ліхтар
      • 220 люмен/2 Вт
      • Ресурс батареї: 3,5 год.

      Яскраве лагідне світло (220 люмен/2 Вт) для щоденного використання

      Коли Ви знаходитесь у гаражі, майструючи або намагаючись зремонтувати пристрій, завжди корисно мати біля себе невеликий ліхтар у кишені. Philips EcoPro20 забезпечує 220 люмен (2 Вт) комфортного білого світла (6500 К) та освітлює те, над чим Ви працюєте, що дозволяє бачити всі деталі, потрібні для швидкого виконання завдання.

      Заряджайте інші пристрої за допомого зручного USB-роз’єму для заряджання

      Philips EcoPro20 можна також використовувати як зовнішній акумулятор для заряджання інших пристроїв, наприклад телефону. Просто під’єднайте пристрій до USB-роз’єму на основі ліхтаря, і він почне заряджатися.

      Акумуляторна батарея забезпечує до 3,5 годин роботи

      Після заряджання Philips EcoPro20 світиться яскравим білим світлом до 3,5 годин безперервного використання. Тому в разі нечастого використання ліхтар може світити кілька днів, поки не розрядиться батарея.

      Невеликий та зручний кишеньковий ліхтар для щоденного використання

      Невеликий та легкий Philips EcoPro20 легко поміститься у кишені. Де б Ви не працювали і що б Ви не робили, цей зручний ліхтар допоможе справитися із завданням.

      Поворотна основа на 180° дозволяє спрямувати світло туди, куди потрібно

      Потрібне світло з іншого кута під час роботи? Жодних проблем. Philips EcoPro20 має поворотну основу на 180°, що дозволяє легко спрямувати світло туди, куди потрібно найбільше.

      Поворотний гачок (360°) для зручного використання "без рук"

      Коли потрібно працювати обома руками, просто підвісьте EcoPro20 поруч за допомогою вбудованого висувного поворотного гачка (360°).

      Сильний магніт на поворотній основі для використання "без рук"

      Для використання "без рук" у поворотну основу також вбудовано сильний магніт. Це особливо зручно, якщо Ви працюєте з металевими поверхнями поруч, наприклад під час ремонту двигуна або обслуговування техніки. Просто прикріпіть магніт до металу, а потім скористайтеся поворотною основою, щоб прямувати світло туди, куди потрібно.

      Міцний корпус та захист від ударів

      Навіть найобережніша людина випадково опускає речі. Тому Philips EcoPro20 створено з міцним корпусом, завдяки чому він витримає випадкове падіння на підлогу.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        RC320B1
        Код замовлення
        05055745

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        1800  мА-год
        Потужність (Вт)
        2  Вт
        Час роботи батареї (у посиленому режимі)
        До 3,5 годин
        Напруга
        3,7  В
        Тип батареї
        Літій-іонна батарея
        Тип зарядного кабелю
        Акумуляторне живлення
        Тип штепселя
        Мікро-USB
        Час заряджання батареї
        прибл. 3 год.
        Джерело живлення
        Літій-іонна батарея 103450

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        6500  К
        Інтенсивність світла (в посиленому режимі)
        420 люкс на відстані 0,5 м
        Термін експлуатації світлодіода
        До 30 000 годин
        Кут розсіювання світла
        90°
        Світловіддача
        220 люмен

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        3,103  г
        Висота
        27  см
        Довжина
        33  см
        Ширина
        20,5  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018050557
        EAN3
        8719018050564

      • Інформація про упаковку

        Висота
        5,2  см
        Довжина
        24,8  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        1
        Вага з батареями
        385  г
        Ширина
        18,8  см
        Розмір
        Стандартна
        Довжина кабелю
        100 см

      • Опис виробу

        Гачок
        Гачок, що розкладається на 360°
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP20
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        ABS із гумовим покриттям
        Орієнтоване світло
        Поворотна основа на 180°
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        RCH
        УФ-детектор витоку
        Ні
        Робоча температура
        від 0 °C до 40 °C
        Кількість світлодіодів
        4

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Акумуляторний інспекційний ліхтар
        Очікувані переваги
        • Бачте краще
        • Працюйте краще

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