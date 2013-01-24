Якісне освітлення для виконання завдань
Багатофункціональний та легкий Philips EcoPro40 пропонує потужне яскраве світло, має неслизьку ручку і є чудовим бездротовим інспекційним ліхтарем для щоденного використання. Він також містить зручний прожектор, що допоможе освітити навіть вузькі темні закутки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якісне освітлення для виконання завдань
Багатофункціональний та легкий Philips EcoPro40 пропонує потужне яскраве світло, має неслизьку ручку і є чудовим бездротовим інспекційним ліхтарем для щоденного використання. Він також містить зручний прожектор, що допоможе освітити навіть вузькі темні закутки. Переглянути усі переваги
Якісне освітлення для виконання завдань
Багатофункціональний та легкий Philips EcoPro40 пропонує потужне яскраве світло, має неслизьку ручку і є чудовим бездротовим інспекційним ліхтарем для щоденного використання. Він також містить зручний прожектор, що допоможе освітити навіть вузькі темні закутки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якісне освітлення для виконання завдань
Багатофункціональний та легкий Philips EcoPro40 пропонує потужне яскраве світло, має неслизьку ручку і є чудовим бездротовим інспекційним ліхтарем для щоденного використання. Він також містить зручний прожектор, що допоможе освітити навіть вузькі темні закутки. Переглянути усі переваги
Коли Ви знаходитесь у гаражі, майструючи або намагаючись зремонтувати пристрій, завжди зручно мати біля себе невеликий ліхтар. Philips EcoPro40 забезпечує основний потужний промінь світла 300 люмен (3 Вт), щоб допомогти Вам бачити деталі, потрібні для виконання завдання.
Philips EcoPro40 також обладнано зручним прожектором для освітлення місць, які важко розгледіти. Цей потужний прожектор вгорі на ліхтарі забезпечує 100 люмен (1 Вт), що дозволяє бачити невеликі деталі навіть у темних кутках.
Здебільшого виконувати роботу потрібно обома руками. Philips EcoPro40 постачається із 3 вбудованими магнітами, завдяки чому ліхтар можна легко прикріпити до будь-якої металевої поверхні поруч, наприклад під раковиною або на капоті автомобіля.
Коли потрібно працювати обома руками, просто підвісьте EcoPro40 поруч за допомогою двох вбудованих висувних гачків (360°).
Після заряджання Philips EcoPro40 світиться яскравим білим світлом, яке надходить із головного променя, протягом 3 годин. Якщо використовувати прожектор, батарея працюватиме 8 годин за безперервного використання. Тому в разі нечастого використання ліхтар може світити кілька днів, поки не розрядиться.
Навіть найобережніша людина випадково опускає речі. Тому Philips EcoPro40 створено з міцним корпусом, завдяки чому він витримає випадкове падіння на підлогу.
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Електричні характеристики
Характеристики світла
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Дані упаковки
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