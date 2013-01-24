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EcoPro40

Світлодіодний інспекційний ліхтар

RC420B1
  • Якісне освітлення для виконання завдань Якісне освітлення для виконання завдань Якісне освітлення для виконання завдань
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    EcoPro40 Світлодіодний інспекційний ліхтар

    RC420B1

    Якісне освітлення для виконання завдань

    Багатофункціональний та легкий Philips EcoPro40 пропонує потужне яскраве світло, має неслизьку ручку і є чудовим бездротовим інспекційним ліхтарем для щоденного використання. Він також містить зручний прожектор, що допоможе освітити навіть вузькі темні закутки. Переглянути усі переваги

    EcoPro40 Світлодіодний інспекційний ліхтар

    Якісне освітлення для виконання завдань

    Багатофункціональний та легкий Philips EcoPro40 пропонує потужне яскраве світло, має неслизьку ручку і є чудовим бездротовим інспекційним ліхтарем для щоденного використання. Він також містить зручний прожектор, що допоможе освітити навіть вузькі темні закутки. Переглянути усі переваги

    Якісне освітлення для виконання завдань

    Багатофункціональний та легкий Philips EcoPro40 пропонує потужне яскраве світло, має неслизьку ручку і є чудовим бездротовим інспекційним ліхтарем для щоденного використання. Він також містить зручний прожектор, що допоможе освітити навіть вузькі темні закутки. Переглянути усі переваги

    EcoPro40 Світлодіодний інспекційний ліхтар

    Якісне освітлення для виконання завдань

    Багатофункціональний та легкий Philips EcoPro40 пропонує потужне яскраве світло, має неслизьку ручку і є чудовим бездротовим інспекційним ліхтарем для щоденного використання. Він також містить зручний прожектор, що допоможе освітити навіть вузькі темні закутки. Переглянути усі переваги

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    See all hand-light

      Якісне освітлення для виконання завдань

      Акумуляторний ручний ліхтар

      • Акумуляторний інспекційний ліхтар
      • Основне світло: 300 люмен/3 Вт
      • Точкове світло: 100 люмен/1 Вт
      • Ресурс батареї: 3 години

      Потужне світло (300 люмен/3 Вт) для виконання щоденних завдань

      Коли Ви знаходитесь у гаражі, майструючи або намагаючись зремонтувати пристрій, завжди зручно мати біля себе невеликий ліхтар. Philips EcoPro40 забезпечує основний потужний промінь світла 300 люмен (3 Вт), щоб допомогти Вам бачити деталі, потрібні для виконання завдання.

      Прожектор (100 люмен/1 Вт) для освітлення вузьких місць

      Philips EcoPro40 також обладнано зручним прожектором для освітлення місць, які важко розгледіти. Цей потужний прожектор вгорі на ліхтарі забезпечує 100 люмен (1 Вт), що дозволяє бачити невеликі деталі навіть у темних кутках.

      3 магніти для зручного освітлення "без рук"

      Здебільшого виконувати роботу потрібно обома руками. Philips EcoPro40 постачається із 3 вбудованими магнітами, завдяки чому ліхтар можна легко прикріпити до будь-якої металевої поверхні поруч, наприклад під раковиною або на капоті автомобіля.

      Два висувні гачки для зручного освітлення "без рук"

      Коли потрібно працювати обома руками, просто підвісьте EcoPro40 поруч за допомогою двох вбудованих висувних гачків (360°).

      Акумуляторна літієва батарея забезпечує до 8 годин роботи

      Після заряджання Philips EcoPro40 світиться яскравим білим світлом, яке надходить із головного променя, протягом 3 годин. Якщо використовувати прожектор, батарея працюватиме 8 годин за безперервного використання. Тому в разі нечастого використання ліхтар може світити кілька днів, поки не розрядиться.

      Міцний корпус та захист від ударів

      Навіть найобережніша людина випадково опускає речі. Тому Philips EcoPro40 створено з міцним корпусом, завдяки чому він витримає випадкове падіння на підлогу.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        RC420B1
        Код замовлення
        05057145

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        2200  мА-год
        Час роботи батареї (у посиленому режимі)
        До 3 годин
        Напруга
        3,7  В
        Час роботи батареї (в екорежимі)
        До 8 годин (точкове світло)
        Тип батареї
        Літій-іонна батарея
        Тип зарядного кабелю
        Акумуляторне живлення
        Тип штепселя
        Мікро-USB
        Час заряджання батареї
        прибл. 4 години
        Джерело живлення
        Літій-іонна 18650
        Потужність (Вт)
        3 Вт + 1 Вт (ліхтар)

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        6500  К
        Інтенсивність світла (в посиленому режимі)
        630 люкс на відстані 0,5 м
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        3100 люкс на відстані 0,5 м
        Термін експлуатації світлодіода
        До 30 000 годин
        Кут розсіювання світла
        90°
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        100 люмен
        Світловіддача
        300 люмен
        Кут освітлення (точковий промінь)
        15°

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        4,516  г
        Висота
        38  см
        Довжина
        33  см
        Ширина
        20,5  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018050571
        EAN3
        8719018050700

      • Інформація про упаковку

        Висота
        5,2  см
        Довжина
        36  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        1
        Вага з батареями
        615  г
        Ширина
        18,8  см
        Розмір
        Стандартна
        Довжина кабелю
        100 см

      • Опис виробу

        Гачок
        Гачок, що розкладається на 360°
        Клас захисту від ударів (IK)
        IK07
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP20
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        ABS із гумовим покриттям
        Орієнтоване світло
        Поворотна основа на 180°
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        RCH
        УФ-детектор витоку
        Ні
        Робоча температура
        від 0 °C до 40 °C
        Кількість світлодіодів
        6

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Акумуляторний інспекційний ліхтар
        Очікувані переваги
        • Бачте краще
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