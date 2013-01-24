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EcoPro50

Світлодіодний інспекційний ліхтар

RC520C1
  • Яскраве біле освітлення для виконання завдань Яскраве біле освітлення для виконання завдань Яскраве біле освітлення для виконання завдань
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    EcoPro50 Світлодіодний інспекційний ліхтар

    RC520C1

    Яскраве біле освітлення для виконання завдань

    Невеликий і потужний; багатофункціональний та міцний, акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло, необхідне для освітлення великих темних ділянок. Насолоджуйтеся до 6 годин безперервного використання, перш ніж виникне потреба зарядити батарею. Переглянути усі переваги

    EcoPro50 Світлодіодний інспекційний ліхтар

    Яскраве біле освітлення для виконання завдань

    Невеликий і потужний; багатофункціональний та міцний, акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло, необхідне для освітлення великих темних ділянок. Насолоджуйтеся до 6 годин безперервного використання, перш ніж виникне потреба зарядити батарею. Переглянути усі переваги

    Яскраве біле освітлення для виконання завдань

    Невеликий і потужний; багатофункціональний та міцний, акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло, необхідне для освітлення великих темних ділянок. Насолоджуйтеся до 6 годин безперервного використання, перш ніж виникне потреба зарядити батарею. Переглянути усі переваги

    EcoPro50 Світлодіодний інспекційний ліхтар

    Яскраве біле освітлення для виконання завдань

    Невеликий і потужний; багатофункціональний та міцний, акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло, необхідне для освітлення великих темних ділянок. Насолоджуйтеся до 6 годин безперервного використання, перш ніж виникне потреба зарядити батарею. Переглянути усі переваги

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      Яскраве біле освітлення для виконання завдань

      Портативний алюмінієвий акумуляторний проектор

      • Алюмінієвий портативний прожектор
      • 1000 люмен/10 Вт
      • Захист від ударів та води
      • ресурс батареї: 3 год. (6 год. екореж.)

      Потужне біле світло (1000 люмен/10 Вт) освітлює велику площу

      Якщо потрібно освітити робоче місце, тимчасово замінити настінну лампу чи освітити те, що відбувається на вулиці, Philips EcoPro50 – ідеальний варіант для освітлення великих темних площ. Ліхтар забезпечує 1000 люмен (10 Вт), а його постійне яскраве світло подає надзвичайно широкий промінь. Якщо потрібно менше світла і більший ресурс батареї, можна ввімкнути екорежим 500 люмен (5 Вт).

      Захист від ударів доведено під час тестування падіння

      Оскільки Ви можете використовувати Philips EcoPro50 для різних потреб у приміщенні та на вулиці, ми подбали про міцність ліхтаря. Пристрій здатний витримувати випадкове падіння під час використання, що доведено тестуваннями падіння з висоти 1,5 м.

      Захист від бризок

      Оскільки Ви можете використовувати ліхтар Philips EcoPro50 для різних потреб у приміщенні або на вулиці, він може витримувати різні складні умови. Пристрій стійкий до води і продовжуватиме працювати в разі потрапляння на нього бризок, наприклад під час невеликого дощу.

      Поворотна ручка дозволяє розмістити ліхтар для використання "без рук"

      Інколи потрібне освітлення та вільні руки, щоб можна було зосередитися на завданні. Поворотна ручка на 180° позаду EcoPro50 дозволяє розмістити прожектор так, як потрібно. Ручку можна також використовувати як гачок для підвішування або як опору для самостійного стояння. Завдяки цій універсальності Ви можете спрямувати світло туди, куди потрібно.

      Заряджайте інші пристрої за допомого зручного USB-роз’єму для заряджання

      Philips EcoPro50 можна також використовувати як зовнішній акумулятор для заряджання інших пристроїв, наприклад телефону. Просто під’єднайте пристрій до USB-роз’єму позаду ліхтаря, і він почне заряджатися.

      Магнітний аксесуар для монтажу для освітлення "без рук"

      Philips EcoPro50 також має магнітний аксесуар для монтажу. Просто під’єднайте його до ручки, що прикріпити прожектор до будь-якої металевої поверхні. Ідеальний варіант для використання у гаражі або іншому робочому місці.

      Акумуляторна батарея забезпечує до 6 годин роботи

      Після заряджання Philips EcoPro50 забезпечує яскраве біле світло (1000 люмен/10 Вт) протягом 3 годин. Якщо потрібний більший ресурс батареї, просто ввімкніть екорежим (500 люмен/5 Вт) і насолоджуйтеся 6 годинами безперервного світла.

      Індикатор вказує на тривалість роботи батареї

      Не хвилюйтеся про зникнення світла в найбільш потрібний момент. Ззаду на Philips EcoPro50 знаходиться індикатор ресурсу батареї, який повідомляє про ресурс батареї, що залишився.

      Технічні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        RC520C1
        Код замовлення
        05071745

      • Електричні характеристики

        Ємність батареї
        4400  мА-год
        Потужність (Вт)
        10  Вт
        Час роботи батареї (у посиленому режимі)
        До 3 годин
        Напруга
        3,7  В
        Час роботи батареї (в екорежимі)
        До 6 годин
        Тип батареї
        Літій-іонна батарея
        Тип зарядного кабелю
        Акумуляторне живлення
        Тип штепселя
        Мікро-USB
        Час заряджання батареї
        прибл. 5 годин
        Джерело живлення
        Літій-іонна 18650 x2

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        6500  К
        Інтенсивність світла (в посиленому режимі)
        1680 люкс на відстані 0,5 м
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        820 люкс на відстані 0,5 м
        Термін експлуатації світлодіода
        До 30 000 годин
        Кут розсіювання світла
        110°
        Інтенсивність світла (в екорежимі)
        500 люмен
        Світловіддача
        1000 люмен

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        7,865  г
        Висота
        17  см
        Довжина
        57,5  см
        Ширина
        18  см

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018050717
        EAN3
        8719018050724

      • Інформація про упаковку

        Висота
        5,6  см
        Довжина
        28  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        1
        Вага з батареями
        1212,5  г
        Ширина
        15,1  см
        Розмір
        Стандартна
        Довжина кабелю
        100 см

      • Опис виробу

        Клас захисту від ударів (IK)
        IK08
        Клас захисту від пилу та вологи (IP)
        IP54
        Магніт
        Так
        Матеріали та покриття
        Алюміній, ПК для об’єктива, PTU
        Орієнтоване світло
        Поворотна ручка на 180°
        Стійкість до дії
        • мастила
        • оливи
        • розчинників, які використовуються у майстернях
        Технологія
        LED
        Лінійка
        RCH
        УФ-детектор витоку
        Ні
        Робоча температура
        від 0 °C до 40 °C
        Кількість світлодіодів
        1

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Акумуляторний інспекційний ліхтар
        Очікувані переваги
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