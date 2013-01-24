Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги
Бритвений блок RQ12 сумісний із бритвами SensoTouch 3D (RQ12xx) та arcitec (RQ10xx).
Запатентовані леза V-Track Precision обережно направляють кожен волосок в оптимальному для зрізання напрямі (навіть волосся, яке щільно прилягає або має різну довжину). Завдяки цьому можна зрізати на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів, забезпечуючи чудовий стан шкіри.
Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, Ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.
Унікальна система Lift & Cut із двома лезами забезпечує бездоганне гоління. Перше лезо піднімає кожну волосинку, а друге зрізає щетину нижче рівня шкіри, залишаючи її максимально гладкою.
Легко оновлюйте бритвений блок за допомогою нашої системи заміни.
Нові бритви Philips мають вбудоване нагадування про заміну, яке вказуватиме на необхідність заміни бритвених головок. Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції запуску заміни, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд. Інакше функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління підряд.
Щоб відновити 100% функціональність, заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.
Бритвені головки
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