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Shaver series 9000 SensoTouch

Бритвений блок

RQ12/60
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Загальна оцінка / 5
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    Shaver series 9000 SensoTouch Бритвений блок

    RQ12/60
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Shaver series 9000 SensoTouch Бритвений блок

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

    Оновіть свою бритву

    Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

    • Знято з виробництва
    • Придбайте натомість SH70
    Змінний бритвений блок для бритв SensoTouch 3D

    Змінний бритвений блок для бритв SensoTouch 3D

    Бритвений блок RQ12 сумісний із бритвами SensoTouch 3D (RQ12xx) та arcitec (RQ10xx).

    Ідеально скеровує волосся для ретельного гоління за допомогою лез V-Track

    Ідеально скеровує волосся для ретельного гоління за допомогою лез V-Track

    Запатентовані леза V-Track Precision обережно направляють кожен волосок в оптимальному для зрізання напрямі (навіть волосся, яке щільно прилягає або має різну довжину). Завдяки цьому можна зрізати на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів, забезпечуючи чудовий стан шкіри.

    Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

    Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

    Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, Ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.

    Підіймає волоски для комфортного ретельного гоління

    Підіймає волоски для комфортного ретельного гоління

    Унікальна система Lift & Cut із двома лезами забезпечує бездоганне гоління. Перше лезо піднімає кожну волосинку, а друге зрізає щетину нижче рівня шкіри, залишаючи її максимально гладкою.

    Бритвені головки легко заміняти

    Бритвені головки легко заміняти

    Легко оновлюйте бритвений блок за допомогою нашої системи заміни.

    Оновлення бритви після заміни бритвених головок

    Оновлення бритви після заміни бритвених головок

    Нові бритви Philips мають вбудоване нагадування про заміну, яке вказуватиме на необхідність заміни бритвених головок. Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції запуску заміни, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд. Інакше функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління підряд.

    Оновіть свою бритву

    Оновіть свою бритву

    Щоб відновити 100% функціональність, заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

    Технічні характеристики

    • Бритвені головки

      Підходить для типу виробу
      • arcitec (RQ10xx)
      • SensoTouch 3D (RQ12xx)

    • Аксесуари

      Входить у комплект
      • Тримач фіксуючого кільця
      • Захисний ковпачок

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