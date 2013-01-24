Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги
Бритвений блок RQ12 сумісний із бритвами SensoTouch 3D (RQ12xx) та arcitec (RQ10xx).
Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину в оптимальне положення для зрізання (це може бути щетина, якій від 1 до 3 днів, або навіть волосся, що щільно прилягає або має різну довжину). На 30%* ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.
Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, Ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.
Легко оновлюйте бритвений блок за допомогою нашої системи заміни.
Нові бритви Philips мають вбудоване нагадування про заміну, яке вказуватиме на необхідність заміни бритвених головок. Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції запуску заміни, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд. Інакше функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління підряд.
Щоб відновити 100% функціональність, заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.
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