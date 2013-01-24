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Shaver series 9000 SensoTouch

Бритвений блок

RQ12/70
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Загальна оцінка / 5
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    Shaver series 9000 SensoTouch Бритвений блок

    RQ12/70
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Shaver series 9000 SensoTouch Бритвений блок

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

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      Оновіть свою бритву

      Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

      • Леза V-Track Precision PRO
      • 8-напрямні головки ContourDetect
      • Підходить для SensoTouch 3D (RQ12xx)
      • Підходить для arcitec (RQ10xx)
      Змінний бритвений блок для бритв SensoTouch 3D

      Змінний бритвений блок для бритв SensoTouch 3D

      Бритвений блок RQ12 сумісний із бритвами SensoTouch 3D (RQ12xx) та arcitec (RQ10xx).

      Наша найкраща система гоління для 1-3-денної щетини

      Наша найкраща система гоління для 1-3-денної щетини

      Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину в оптимальне положення для зрізання (це може бути щетина, якій від 1 до 3 днів, або навіть волосся, що щільно прилягає або має різну довжину). На 30%* ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.

      Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

      Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

      Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, Ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.

      Бритвені головки легко заміняти

      Бритвені головки легко заміняти

      Легко оновлюйте бритвений блок за допомогою нашої системи заміни.

      Оновлення бритви після заміни бритвених головок

      Оновлення бритви після заміни бритвених головок

      Нові бритви Philips мають вбудоване нагадування про заміну, яке вказуватиме на необхідність заміни бритвених головок. Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції запуску заміни, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд. Інакше функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління підряд.

      Оновіть свою бритву

      Оновіть свою бритву

      Щоб відновити 100% функціональність, заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Підходить для типу виробу
        • SensoTouch 3D (RQ12xx)
        • arcitec (RQ10xx)

      • Аксесуари

        Входить у комплект
        Захисний ковпачок

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