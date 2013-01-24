Ретельне гоління, без метушні
Бритва Philips Shaver Series 1000 пропонує легке і зручне гоління за доступною ціною із лезами PowerCut, які самі загострюються, і можливістю мити її повністю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління, без метушні
Бритва Philips Shaver Series 1000 пропонує легке і зручне гоління за доступною ціною із лезами PowerCut, які самі загострюються, і можливістю мити її повністю. Переглянути усі переваги
Ретельне гоління, без метушні
Бритва Philips Shaver Series 1000 пропонує легке і зручне гоління за доступною ціною із лезами PowerCut, які самі загострюються, і можливістю мити її повністю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління, без метушні
Бритва Philips Shaver Series 1000 пропонує легке і зручне гоління за доступною ціною із лезами PowerCut, які самі загострюються, і можливістю мити її повністю. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся сталими результатами гоління завдяки лезам, які самі загострюються і спеціально розроблені для зручного, ретельного гоління.
Насолоджуйтеся зручним, ретельним голінням завдяки головкам, які вигинаються і зміщуються у 4 напрямках. Головка налаштовується відповідно до контурів обличчя, забезпечуючи плавний контакт зі шкірою без надмірного тиску.
Чистіть бритву без жодних проблем. Натиснувши кнопку, відкрийте бритвену головку і сполосніть водою.
Голіться за допомогою бритви, яка готова до використання, коли потрібно. Використовуйте бритву в автономному режимі чи під’єднуйте її до електромережі, коли батарея розрядилася.
Використовуйте інтуїтивний індикатор, щоб дізнаватися, коли батарея розряджається, розрядилася чи повністю заряджена.
Голіться в автономному режимі до 40 хвилин після 8 годин заряджання. Або голіться, під’єднавши кабель живлення до електромережі, коли батарея розрядилася.
Отримуйте щоразу ретельне гоління завдяки 27 точним лезам, які самі заточуються.
Для довершення свого вигляду скористайтеся вбудованим тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Впевнено користуйтеся бритвою з ергономічним дизайном, що допомагає надійно тримати її під час гоління.
Легко мийте бритву під краном завдяки водонепроникності IPX7. Рейтинг IPX7 означає, що бритву можна занурювати у воду на 1 метр на 30 хвилин.
Подбайте про чистоту та захист бритвеної головки між сеансами гоління чи під час подорожі.
Ефективність гоління
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування