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Shaver 1200

Електробритва для сухого гоління, Series 1000

S1232/41
Загальна оцінка / 5
  • Ретельне гоління, без метушні Ретельне гоління, без метушні Ретельне гоління, без метушні
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    Shaver 1200 Електробритва для сухого гоління, Series 1000

    S1232/41
    Загальна оцінка / 5

    Ретельне гоління, без метушні

    Бритва Philips Shaver Series 1000 пропонує легке і зручне гоління за доступною ціною із лезами PowerCut, які самі загострюються, і можливістю мити її повністю. Переглянути усі переваги

    Shaver 1200 Електробритва для сухого гоління, Series 1000

    Ретельне гоління, без метушні

    Бритва Philips Shaver Series 1000 пропонує легке і зручне гоління за доступною ціною із лезами PowerCut, які самі загострюються, і можливістю мити її повністю. Переглянути усі переваги

    Ретельне гоління, без метушні

    Бритва Philips Shaver Series 1000 пропонує легке і зручне гоління за доступною ціною із лезами PowerCut, які самі загострюються, і можливістю мити її повністю. Переглянути усі переваги

    Shaver 1200 Електробритва для сухого гоління, Series 1000

    Ретельне гоління, без метушні

    Бритва Philips Shaver Series 1000 пропонує легке і зручне гоління за доступною ціною із лезами PowerCut, які самі загострюються, і можливістю мити її повністю. Переглянути усі переваги

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    See all series-shavers

      Ретельне гоління, без метушні

      • Леза PowerCut
      • Відкривається одним натисненням
      • Автономна робота та робота від мережі
      Леза PowerCut створені для завжди ретельного гоління

      Леза PowerCut створені для завжди ретельного гоління

      Насолоджуйтеся сталими результатами гоління завдяки лезам, які самі загострюються і спеціально розроблені для зручного, ретельного гоління.

      Головки 4D Flex повторюють контури обличчя для ретельного гоління

      Головки 4D Flex повторюють контури обличчя для ретельного гоління

      Насолоджуйтеся зручним, ретельним голінням завдяки головкам, які вигинаються і зміщуються у 4 напрямках. Головка налаштовується відповідно до контурів обличчя, забезпечуючи плавний контакт зі шкірою без надмірного тиску.

      Відкривається одним натисненням для легкого чищення

      Відкривається одним натисненням для легкого чищення

      Чистіть бритву без жодних проблем. Натиснувши кнопку, відкрийте бритвену головку і сполосніть водою.

      Автономна робота та робота від мережі

      Автономна робота та робота від мережі

      Голіться за допомогою бритви, яка готова до використання, коли потрібно. Використовуйте бритву в автономному режимі чи під’єднуйте її до електромережі, коли батарея розрядилася.

      1-рівневий індикатор заряду батареї для оптимального використання бритви

      1-рівневий індикатор заряду батареї для оптимального використання бритви

      Використовуйте інтуїтивний індикатор, щоб дізнаватися, коли батарея розряджається, розрядилася чи повністю заряджена.

      40 хвилин автономного гоління після 8 годин заряджання

      40 хвилин автономного гоління після 8 годин заряджання

      Голіться в автономному режимі до 40 хвилин після 8 годин заряджання. Або голіться, під’єднавши кабель живлення до електромережі, коли батарея розрядилася.

      27 лез, які самі заточуються, забезпечують відповідне, ретельне гоління

      27 лез, які самі заточуються, забезпечують відповідне, ретельне гоління

      Отримуйте щоразу ретельне гоління завдяки 27 точним лезам, які самі заточуються.

      Висувний тример для вусів та бакенбардів

      Висувний тример для вусів та бакенбардів

      Для довершення свого вигляду скористайтеся вбудованим тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

      Ергономічна ручка для зручного користування

      Ергономічна ручка для зручного користування

      Впевнено користуйтеся бритвою з ергономічним дизайном, що допомагає надійно тримати її під час гоління.

      Водонепроникність IPX7 для легкого чищення

      Водонепроникність IPX7 для легкого чищення

      Легко мийте бритву під краном завдяки водонепроникності IPX7. Рейтинг IPX7 означає, що бритву можна занурювати у воду на 1 метр на 30 хвилин.

      Захисний ковпачок підтримує чистоту бритвеної головки між сеансами гоління

      Захисний ковпачок підтримує чистоту бритвеної головки між сеансами гоління

      Подбайте про чистоту та захист бритвеної головки між сеансами гоління чи під час подорожі.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        Система лез PowerCut
        Повторення контурів
        4-напрямні головки Flex

      • Аксесуари

        Догляд
        Захисний ковпачок

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        1-рівневий індикатор батареї
        Сухе
        Сухе гоління
        Чищення
        • Відкривається одним натисненням
        • Можна мити повністю
        Функціонування
        Бездротова робота і робота від електромережі

      • Конструкція

        Колір
        Чорний
        Ручка
        • Ергономічна ручка та використання
        • Неслизька гумова ручка

      • Потужність

        Тип батареї
        NiMH
        Час роботи
        40 хвилин
        Заряджання
        8 годин для повного заряджання
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Обслуговування

        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на SH30
        2 роки гарантії
        Так

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