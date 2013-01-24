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AquaTouch

Електробритва для вологого та сухого гоління

S5050/64
Загальна оцінка / 5
3 нагороди
  • Вологе або сухе, безпечне гоління Вологе або сухе, безпечне гоління Вологе або сухе, безпечне гоління
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    AquaTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

    S5050/64
    Загальна оцінка / 5
    3 нагороди

    Вологе або сухе, безпечне гоління

    Бритва AquaTouch захищає шкіру, забезпечуючи освіжаюче гоління. Наша система лез ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру. Переглянути усі переваги

    AquaTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

    Вологе або сухе, безпечне гоління

    Бритва AquaTouch захищає шкіру, забезпечуючи освіжаюче гоління. Наша система лез ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру. Переглянути усі переваги

    Вологе або сухе, безпечне гоління

    Бритва AquaTouch захищає шкіру, забезпечуючи освіжаюче гоління. Наша система лез ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру. Переглянути усі переваги

    AquaTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

    Вологе або сухе, безпечне гоління

    Бритва AquaTouch захищає шкіру, забезпечуючи освіжаюче гоління. Наша система лез ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру. Переглянути усі переваги

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      Вологе або сухе, безпечне гоління

      Захищає у 10 разів краще у порівнянні зі звичайними лезами

      • Система лез ComfortCut
      • 30 хв. використання/8 год. заряджання
      • Точний тример SmartClick
      • У комплекті пристрій для підстригання
      Заокруглені краї головок для захисту шкіри

      Заокруглені краї головок для захисту шкіри

      Голіться ретельно без порізів. Наша система лез ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.

      Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

      Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

      Обирайте зручний для Вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.

      Заокруглені краї гладко пересуваються по шкірі для безпечного гоління

      Заокруглені краї гладко пересуваються по шкірі для безпечного гоління

      Насолоджуйтеся комфортним вологим чи сухим голінням. Наші леза ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзають і захищають шкіру від порізів.

      Головки вигинаються в 5 напрямках для швидкого ретельного гоління

      Головки вигинаються в 5 напрямках для швидкого ретельного гоління

      5-напрямні головки Flex із 5 незалежними рухами забезпечують щільний контакт зі шкірою для швидкого та ретельного гоління навіть шиї та лінії підборіддя.

      Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

      Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

      Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.

      30 хвилин автономного гоління

      30 хвилин автономного гоління

      Ви зможете користуватися пристроєм понад 30 хвилин (це приблизно 9 голінь) після восьми годин заряджання. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі.

      Час заряджання: 8 годин

      Час заряджання: 8 годин

      Довше гоління з кожним заряджанням завдяки нашій потужній енергоефективній нікель-металгідридній батареї тривалого використання.

      Індикатори заряду батареї (1-рівневий) та блокування для транспортування

      Індикатори заряду батареї (1-рівневий) та блокування для транспортування

      Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: – 1-рівневий індикатор батареї – індикатор низького заряду батареї – індикатор блокування для транспортування

      Захистіть свою шкіру, підстригаючи волосся до довжини 0,5 мм

      Захистіть свою шкіру, підстригаючи волосся до довжини 0,5 мм

      Унікальна система захисту шкіри захищає навіть найчутливіші ділянки тіла, дозволяючи комфортно підстригати волосся до довжини 0,5 мм без прямого контакту між гострими лезами та шкірою.

      Підстригайте волосся у будь-якому напрямку за допомогою 3-мм гребінця

      Підстригайте волосся у будь-якому напрямку за допомогою 3-мм гребінця

      Цей пристрій з унікальним дизайном із двостороннім тримером та 3-мм гребінцем дозволяє захоплювати й стригти волосся навіть тоді, коли воно росте в різних напрямках. Для товстішого волосся рекомендується виконувати попереднє підстригання з гребінцем.

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

      Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        Система лез ComfortCut
        Повторення контурів
        5-напрямні головки Flex
        SkinComfort
        • Система SkinProtection
        • AquaTec для вологого і сухого гоління

      • Аксесуари

        У комплекті пристрій для підстригання
        Так
        SmartClick
        Точний тример
        Футляр
        Ексклюзивний футляр
        Догляд
        Захисний ковпачок

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        • 1-рівневий індикатор батареї
        • Індикатор низького заряду батареї
        • Індикатор блокування для транспортування
        Чищення
        Можна мити повністю
        Функціонування
        Від’єднуйте від мережі перед використанням

      • Конструкція

        Ручка
        Ергономічна ручка та використання
        Колір
        Блакитний – блакитний – чорний

      • Потужність

        Тип батареї
        NiMH
        Час роботи
        30 хв./9 голінь
        Заряджання
        8 годин для повного заряджання
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Максимальне споживання енергії
        9  Вт
        Споживання енергії в режимі очікування
        0,1  Вт

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на SH50

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Пристрій підстригання волосся на тілі
      • Точний тример SmartClick
      • Ексклюзивний футляр

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