Інші елементи комплектації
- Пристрій підстригання волосся на тілі
- Точний тример SmartClick
- Ексклюзивний футляр
Вологе або сухе, безпечне гоління
Бритва AquaTouch захищає шкіру, забезпечуючи освіжаюче гоління. Наша система лез ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вологе або сухе, безпечне гоління
Бритва AquaTouch захищає шкіру, забезпечуючи освіжаюче гоління. Наша система лез ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру. Переглянути усі переваги
Вологе або сухе, безпечне гоління
Бритва AquaTouch захищає шкіру, забезпечуючи освіжаюче гоління. Наша система лез ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вологе або сухе, безпечне гоління
Бритва AquaTouch захищає шкіру, забезпечуючи освіжаюче гоління. Наша система лез ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру. Переглянути усі переваги
Голіться ретельно без порізів. Наша система лез ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.
Обирайте зручний для Вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.
Насолоджуйтеся комфортним вологим чи сухим голінням. Наші леза ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзають і захищають шкіру від порізів.
5-напрямні головки Flex із 5 незалежними рухами забезпечують щільний контакт зі шкірою для швидкого та ретельного гоління навіть шиї та лінії підборіддя.
Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.
Ви зможете користуватися пристроєм понад 30 хвилин (це приблизно 9 голінь) після восьми годин заряджання. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі.
Довше гоління з кожним заряджанням завдяки нашій потужній енергоефективній нікель-металгідридній батареї тривалого використання.
Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: – 1-рівневий індикатор батареї – індикатор низького заряду батареї – індикатор блокування для транспортування
Унікальна система захисту шкіри захищає навіть найчутливіші ділянки тіла, дозволяючи комфортно підстригати волосся до довжини 0,5 мм без прямого контакту між гострими лезами та шкірою.
Цей пристрій з унікальним дизайном із двостороннім тримером та 3-мм гребінцем дозволяє захоплювати й стригти волосся навіть тоді, коли воно росте в різних напрямках. Для товстішого волосся рекомендується виконувати попереднє підстригання з гребінцем.
Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.
Ефективність гоління
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування
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