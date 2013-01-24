Вологе або сухе, безпечне гоління
Бритва AquaTouch захищає шкіру, забезпечуючи освіжаюче гоління. Наша система лез MultiPrecision з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру. Переглянути усі переваги
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Вологе або сухе, безпечне гоління
Бритва AquaTouch захищає шкіру, забезпечуючи освіжаюче гоління. Наша система лез MultiPrecision з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру. Переглянути усі переваги
Голіться ретельно без порізів. Система лез MultiPrecision з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.
Обирайте зручний для Вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.
Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням. Наша система лез MultiPrecision піднімає та підстригає усе волосся і щетину, що залишилася, за декілька рухів.
5-напрямні головки Flex із 5 незалежними рухами забезпечують щільний контакт зі шкірою для швидкого та ретельного гоління навіть шиї та лінії підборіддя.
Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.
Ви зможете користуватися пристроєм понад 45 хвилин (це приблизно 15 голінь) після однієї години заряджання. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі.
Довше гоління з кожним заряджанням завдяки нашій потужній енергоефективній літій-іонній батареї тривалого використання. Заряджайте батарею швидко протягом 5 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.
Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: – 1-рівневий індикатор батареї – індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок – індикатор блокування для транспортування
Унікальна система Lift & Cut із двома лезами забезпечує бездоганне гоління. Перше лезо піднімає кожну волосинку, а друге зрізує їх нижче рівня шкіри, залишаючи обличчя максимально гладким.
Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.
Ефективність гоління
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування