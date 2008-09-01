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Надзвичайно легкі
Надзвичайно легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно легкі
Надзвичайно легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку.
Надзвичайно легкі
Надзвичайно легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно легкі
Надзвичайно легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку.
Легкі навушники
Усього:
М’яка пластикова частина на амбушурі зменшує натяг кабелю, захищає з’єднання і запобігає пошкодженню через багаторазове згинання.
Тонка, легка дуга на голову з нержавіючої сталі така легка, що Ви не відчуєте її на голові.
30-мм динамік має ідеальний розмір для прослуховування без спотворення – він компактний для комфортного носіння та достатньо великий для забезпечення чіткого, потужного звуку.
Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.
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