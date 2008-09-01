  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Легкі навушники

    SBCHL140/00
    Загальна оцінка / 5
    • Надзвичайно легкі Надзвичайно легкі Надзвичайно легкі
      -{discount-value}

      Легкі навушники

      SBCHL140/00
      Загальна оцінка / 5

      Надзвичайно легкі

      Надзвичайно легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Легкі навушники

      Надзвичайно легкі

      Надзвичайно легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку.

      Надзвичайно легкі

      Надзвичайно легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Легкі навушники

      Надзвичайно легкі

      Надзвичайно легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку.

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Накладні – накладні навушники

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Легкі навушники

        Легкі навушники

        Усього:

        Надзвичайно легкі

        Міцне під'єднання кабелю додає надійності

        М’яка пластикова частина на амбушурі зменшує натяг кабелю, захищає з’єднання і запобігає пошкодженню через багаторазове згинання.

        Ультралегка дуга на голову покращує комфорт та прилягання

        Тонка, легка дуга на голову з нержавіючої сталі така легка, що Ви не відчуєте її на голові.

        30-мм динамік забезпечує потужне звучання

        30-мм динамік має ідеальний розмір для прослуховування без спотворення – він компактний для комфортного носіння та достатньо великий для забезпечення чіткого, потужного звуку.

        Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання

        Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          відкрита
          Тип магніту
          Ферит
          Мембрана
          Майларовий купол
          Звукова котушка
          мідь
          Частотна характеристика
          18–20 000  Гц
          Опір
          32  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          100  мВт
          Чутливість
          96  дБ
          Діаметр динаміків
          30  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване
          Тип кабелю
          мідь

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          1,27  кг
          Висота
          25  см
          Довжина
          35,8  см
          Вага нетто
          0,93  кг
          Вага тари
          0,34  кг
          Ширина
          18,9  см
          Код EAN
          87 10895 75945 8
          Кількість споживчих комплектів
          6

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          10,68  кг
          Висота
          52,1  см
          Довжина
          73  см
          Вага нетто
          2,928  кг
          Вага тари
          7,752  кг
          Ширина
          40,5  см
          Код EAN
          87 10895 75946 5
          Кількість споживчих комплектів
          48

        • Розміри упаковки

          Глибина
          5,6  см
          Вага брутто
          0,154  кг
          Висота
          22,1  см
          Вага нетто
          0,061  кг
          Вага тари
          0,093  кг
          Ширина
          17,8  см
          Код EAN
          87 10895 75944 1
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
            на обраний асортимент продуктів Philips

            Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

            Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів

            Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

            Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

            *
            Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій. Я даю згоду на обробку та зберігання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Я можу легко скасувати підписку в будь-який момент! 
            Що це означає?

            Зарєструйтесь в MyPhilips

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.