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Легкі навушники

SBCHL140/10
Загальна оцінка / 5
  • Надзвичайно легкі Надзвичайно легкі Надзвичайно легкі
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    Легкі навушники

    SBCHL140/10
    Загальна оцінка / 5

    Надзвичайно легкі

    Надзвичайно легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку. Переглянути усі переваги

    Легкі навушники

    Надзвичайно легкі

    Надзвичайно легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку. Переглянути усі переваги

    Надзвичайно легкі

    Надзвичайно легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку. Переглянути усі переваги

    Легкі навушники

    Надзвичайно легкі

    Надзвичайно легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку. Переглянути усі переваги

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      Надзвичайно легкі

      • Накладні
      • Сірий

      Міцне під'єднання кабелю додає надійності

      М’яка пластикова частина на амбушурі зменшує натяг кабелю, захищає з’єднання і запобігає пошкодженню через багаторазове згинання.

      Ультралегка дуга на голову покращує комфорт та прилягання

      Тонка, легка дуга на голову з нержавіючої сталі така легка, що Ви не відчуєте її на голові.

      30-мм динамік забезпечує потужне звучання

      30-мм динамік має ідеальний розмір для прослуховування без спотворення – він компактний для комфортного носіння та достатньо великий для забезпечення чіткого, потужного звуку.

      Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання

      Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.

      Технічні характеристики

      • Розміри упаковки

        Ширина
        19,5  см
        Висота
        22,4  см
        Глибина
        5  см
        Вага нетто
        0,057  кг
        Вага брутто
        0,117  кг
        Вага тари
        0,06  кг
        Код EAN
        87 12581 49787 3
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Блістер-упаковка
        Тип розміщення на полиці
        Обидва

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        22  см
        Ширина
        22  см
        Висота
        26  см
        Вага нетто
        0,342  кг
        Вага брутто
        1,028  кг
        Вага тари
        0,686  кг
        Код EAN
        87 12581 49788 0
        Кількість споживчих комплектів
        6

      • Звук

        Акустична система
        відкрита
        Тип магніту
        Ферит
        Мембрана
        Майларовий купол
        Звукова котушка
        мідь
        Частотна характеристика
        18–20 000  Гц
        Опір
        32  Ом
        Максимальна вхідна потужність
        100  мВт
        Чутливість
        96  дБ
        Діаметр динаміків
        30  мм
        Тип
        Динаміка

      • Під'єднання

        Під’єднання кабелю
        два паралельні дроти, симетричне
        Довжина кабелю
        1  м
        Конектор
        3,5  мм
        Покриття конектора
        хромоване
        Тип кабелю
        мідь

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