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Надійні та легкі
Легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійні та легкі
Легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку. Переглянути усі переваги
Надійні та легкі
Легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійні та легкі
Легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку. Переглянути усі переваги
Легкі навушники
Ціна магазину Philips
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М’яка пластикова частина на амбушурі зменшує натяг кабелю, захищає з’єднання і запобігає пошкодженню через багаторазове згинання.
30-мм динамік має ідеальний розмір для прослуховування без спотворення – він компактний для комфортного носіння та достатньо великий для забезпечення чіткого, потужного звуку.
Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.
Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.
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