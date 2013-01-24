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    Легкі навушники

    SBCHL145/10
    Загальна оцінка / 5
    • Надійні та легкі Надійні та легкі Надійні та легкі
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      Легкі навушники

      SBCHL145/10
      Загальна оцінка / 5

      Надійні та легкі

      Легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 99.00грн
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      Легкі навушники

      Надійні та легкі

      Легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку. Переглянути усі переваги

      Надійні та легкі

      Легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 99.00грн
      Знайти подібні вироби

      Легкі навушники

      Надійні та легкі

      Легкі навушники для тривалого використання, з вентиляційними отворами для насиченого звуку. Переглянути усі переваги

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        Легкі навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Надійні та легкі

        • Накладні
        • Сірі

        Міцне під'єднання кабелю додає надійності

        М’яка пластикова частина на амбушурі зменшує натяг кабелю, захищає з’єднання і запобігає пошкодженню через багаторазове згинання.

        30-мм динамік забезпечує потужне звучання

        30-мм динамік має ідеальний розмір для прослуховування без спотворення – він компактний для комфортного носіння та достатньо великий для забезпечення чіткого, потужного звуку.

        Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання

        Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.

        Легка конструкція додає комфорту для тривалого використання.

        Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.

        Технічні характеристики

        • Розміри упаковки

          Ширина
          19,5  см
          Висота
          22,4  см
          Глибина
          5  см
          Вага нетто
          0,064  кг
          Вага брутто
          0,123  кг
          Вага тари
          0,059  кг
          Код EAN
          87 12581 49790 3
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          23  см
          Ширина
          22  см
          Висота
          26  см
          Вага нетто
          0,384  кг
          Вага брутто
          1,08  кг
          Вага тари
          0,696  кг
          Код EAN
          87 12581 49791 0
          Кількість споживчих комплектів
          6

        • Звук

          Акустична система
          відкрита
          Тип магніту
          Ферит
          Звукова котушка
          мідь
          Мембрана
          Майларовий купол
          Частотна характеристика
          18–20 000  Гц
          Опір
          32  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          100  мВт
          Чутливість
          96  дБ
          Діаметр динаміків
          30  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване
          Тип кабелю
          мідь

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