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Динамічні баси
Ці тонкі потужні стереонавушники hi-fi забезпечують ідеальне прослуховування вдома чи на вулиці. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Динамічні баси
Ці тонкі потужні стереонавушники hi-fi забезпечують ідеальне прослуховування вдома чи на вулиці. Переглянути усі переваги
Динамічні баси
Ці тонкі потужні стереонавушники hi-fi забезпечують ідеальне прослуховування вдома чи на вулиці. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Динамічні баси
Ці тонкі потужні стереонавушники hi-fi забезпечують ідеальне прослуховування вдома чи на вулиці. Переглянути усі переваги
Навушники з дугою на голову
Ціна магазину Philips
Усього:
32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.
Це двосторонній амбушур для прослуховування одним вухом
Завдяки ідеальній довжині кабелю Ви отримуєте більше свободи руху і можете вирішити, куди брати аудіопристрій.
Будьте певні, що вишукане металеве золотисте покриття на штекері забезпечить надійніше з’єднання для кращої якості звуку.
Завдяки цьому адаптеру навушники можна використовувати з обладнанням із 3,5-мм або 6,35-мм роз’ємами, що надає доступ до більшої кількості аудіопристроїв.
Завдяки зручному складаному механізму навушники складаються горизонтально для компактного зберігання у кишені чи сумці.
Звук
Під'єднання
Аксесуари
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка