Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Навушники з дугою на голову

    SBCHP400/00
    Загальна оцінка / 5
    • Динамічні баси Динамічні баси Динамічні баси
      -{discount-value}

      Навушники з дугою на голову

      SBCHP400/00
      Загальна оцінка / 5

      Динамічні баси

      Ці тонкі потужні стереонавушники hi-fi забезпечують ідеальне прослуховування вдома чи на вулиці. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Навушники з дугою на голову

      Динамічні баси

      Ці тонкі потужні стереонавушники hi-fi забезпечують ідеальне прослуховування вдома чи на вулиці. Переглянути усі переваги

      Динамічні баси

      Ці тонкі потужні стереонавушники hi-fi забезпечують ідеальне прослуховування вдома чи на вулиці. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Навушники з дугою на голову

      Динамічні баси

      Ці тонкі потужні стереонавушники hi-fi забезпечують ідеальне прослуховування вдома чи на вулиці. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. over-ear-on-ear-headphones

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Навушники з дугою на голову

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Динамічні баси

        вдома та на вулиці

        • М’які комфортні амбушури

        32-мм динамік забезпечує високоефективний звук

        32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.

        Можливість чути те, що відбувається навколо, і музику в навушниках у стилі ді-джея

        Це двосторонній амбушур для прослуховування одним вухом

        Кабель довжиною 2 м дозволяє покласти програвач у сумку

        Завдяки ідеальній довжині кабелю Ви отримуєте більше свободи руху і можете вирішити, куди брати аудіопристрій.

        Позолочений штекер 24k забезпечує надзвичайно надійне з’єднання

        Будьте певні, що вишукане металеве золотисте покриття на штекері забезпечить надійніше з’єднання для кращої якості звуку.

        Адаптер 3,5–6,35-мм дозволяє під’єднатися до всіх типів аудіопристроїв

        Завдяки цьому адаптеру навушники можна використовувати з обладнанням із 3,5-мм або 6,35-мм роз’ємами, що надає доступ до більшої кількості аудіопристроїв.

        Горизонтальне складання для легкого розміщення у сумці

        Завдяки зручному складаному механізму навушники складаються горизонтально для компактного зберігання у кишені чи сумці.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          закрита
          Мембрана
          Майларовий купол
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Частотна характеристика
          20–25 000  Гц
          Опір
          32  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          500  мВт
          Чутливість
          106  дБ
          Діаметр динаміків
          32  мм

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          двостороннє
          Довжина кабелю
          2  м
          Конектор
          3,5 та 6,3  мм
          Покриття конектора
          позолочене
          Тип кабелю
          LC-OFC

        • Аксесуари

          Штекер адаптера
          3,5–6,3  мм

        • Розміри упаковки

          Глибина
          7,5  см
          Вага брутто
          0,29  кг
          Висота
          24,9  см
          Вага нетто
          0,142  кг
          Вага тари
          0,148  кг
          Ширина
          19,8  см
          Код EAN
          87 10895 80489 9
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          9,862  кг
          Висота
          57  см
          Довжина
          47,5  см
          Вага нетто
          3,408  кг
          Вага тари
          6,454  кг
          Ширина
          46  см
          Код EAN
          87 10895 81618 2
          Кількість споживчих комплектів
          24

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          2,148  кг
          Висота
          28,3  см
          Довжина
          46  см
          Вага нетто
          0,852  кг
          Вага тари
          1,296  кг
          Ширина
          22,2  см
          Код EAN
          87 10895 81617 5
          Кількість споживчих комплектів
          6

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися