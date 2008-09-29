  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Умови пошуку

UK
RU
1

Дротовий мікрофон

SBCMD110/00
Загальна оцінка / 5
  • Караоке Караоке Караоке
    -{discount-value}

    Дротовий мікрофон

    SBCMD110/00
    Загальна оцінка / 5

    Караоке

    Цей надійний мікрофон із вбудованим захистом від вітру може оживити кожне караоке. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Дротовий мікрофон

    Караоке

    Цей надійний мікрофон із вбудованим захистом від вітру може оживити кожне караоке. Переглянути усі переваги

    Караоке

    Цей надійний мікрофон із вбудованим захистом від вітру може оживити кожне караоке. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Дротовий мікрофон

    Караоке

    Цей надійний мікрофон із вбудованим захистом від вітру може оживити кожне караоке. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    Дивитись усі. Навушники для ТВ

      Додати аксесуари

      Дротовий мікрофон

      Дротовий мікрофон

      Усього:

      Караоке

      • Чорний

      25-мм мембрана захоплює кожну деталь для бездоганного звуку

      Завдяки бездоганній якості активної мембрани мікрофона Ви можете насолоджуватися точним, чітким звуком.

      Різнонаправлена конструкція забезпечує захоплення звуку з усіх напрямків

      Сенсор цього мікрофона однаково чутливий до звуку з усіх напрямків.

      Захист від вітру покращує якість звуку, запобігаючи шуму

      Вбудований захист від вітру запобігає відволікаючим шумам поривів вітру або дихання надто близько до мікрофона.

      Кабель довжиною 1,5 м дозволяє покласти програвач у сумку

      Завдяки ідеальній довжині кабелю Ви отримуєте більше свободи руху і можете вирішити, куди брати аудіопристрій.

      Технічні характеристики

      • Розміри виробу

        Вага
        0,12  кг
        Висота
        24  см
        Глибина
        6  см
        Ширина
        6,5  см

      • Звук

        Частотна характеристика
        100–10 000  Гц
        Опір
        600 Ом
        Діаграма спрямованості
        Різнонаправлений
        Чутливість мікрофона
        -80 дБ +/- 3 дБ
        Тип
        Динаміка

      • Під’єднання

        Довжина кабелю
        1,5 м
        Конектор
        3,5–6,3 мм, моно

      • Розміри упаковки

        Код EAN
        87 10101 67526 8
        Кількість виробів
        1
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Тип упаковки
        Картон
        Висота
        30,6  см
        Ширина
        8,5  см
        Глибина
        6,5  см
        Вага нетто
        0,195  кг
        Вага брутто
        0,27  кг
        Вага тари
        0,075  кг

      • Зовнішня коробка

        Код EAN
        87 10101 87387 9
        Кількість споживчих комплектів
        24
        Довжина
        55,3  см
        Ширина
        33,8  см
        Висота
        34,3  см
        Вага нетто
        4,680  кг
        Вага брутто
        8  кг
        Вага тари
        3,320  кг

      • Внутрішня коробка

        Код EAN
        87 10101 87386 2
        Кількість споживчих комплектів
        6
        Довжина
        32  см
        Ширина
        26,8  см
        Висота
        15,3  см
        Вага нетто
        1,170  кг
        Вага брутто
        1,78  кг
        Вага тари
        0,610  кг

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Штекер-перехідник мікрофона
      • Знімний кабель мікрофона

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          Оцініть цей продукт першим

          Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
          на обраний асортимент продуктів Philips

          Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

          Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів

          Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

          Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

          *
          Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!
          Що це означає?

          Зарєструйтесь в MyPhilips

          Ексклюзивні пропозиції

          Розширену гарантію на обрані продукти

          Корисні поради

          Зареєструватися

          Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

          Я розумію

          Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.