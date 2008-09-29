Інші елементи комплектації
- Штекер-перехідник мікрофона
- Знімний кабель мікрофона
Караоке
Цей надійний мікрофон із вбудованим захистом від вітру може оживити кожне караоке. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Караоке
Цей надійний мікрофон із вбудованим захистом від вітру може оживити кожне караоке. Переглянути усі переваги
Караоке
Цей надійний мікрофон із вбудованим захистом від вітру може оживити кожне караоке. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Караоке
Цей надійний мікрофон із вбудованим захистом від вітру може оживити кожне караоке. Переглянути усі переваги
Дротовий мікрофон
Усього:
Завдяки бездоганній якості активної мембрани мікрофона Ви можете насолоджуватися точним, чітким звуком.
Сенсор цього мікрофона однаково чутливий до звуку з усіх напрямків.
Вбудований захист від вітру запобігає відволікаючим шумам поривів вітру або дихання надто близько до мікрофона.
Завдяки ідеальній довжині кабелю Ви отримуєте більше свободи руху і можете вирішити, куди брати аудіопристрій.
Розміри виробу
Звук
Під’єднання
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка