Лагідне зменшення кількості волосся на довгий час
Philips Lumea Advanced творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі та обличчі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Лагідне зменшення кількості волосся на довгий час
Philips Lumea Advanced творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі та обличчі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Лагідне зменшення кількості волосся на довгий час
Philips Lumea Advanced творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі та обличчі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Лагідне зменшення кількості волосся на довгий час
Philips Lumea Advanced творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі та обличчі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Philips Lumea використовує інноваційну технологію на основі світла, яка називається IPL (інтенсивне імпульсне світло) і походить від технології, яка використовується у професійних салонах краси. Компанія Philips адаптувала цю технологію для ефективного використання у домашніх умовах. Для розробки цієї технології Philips тісно співпрацювала з дерматологами. Понад 10 років Philips проводила обширне дослідження технології IPL за участі понад 2000 добровольців.
Philips Lumea обробляє корені волосся лагідними імпульсами світла. Як результат, кількість волосся, яке виростає на тілі, поступово зменшується. Повторення процедури забезпечує прекрасну гладеньку шкіру без волосся.
Наші клінічні дослідження підтвердили значне скорочення кількості волосся вже після чотирьох процедур видалення кожні два тижні, що забезпечує гладеньку шкіру без волосся. Для збереження цих результатів просто повторюйте процедуру в разі потреби. Інтервал між процедурами може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму. – Щоб збільшити це зображення, клацніть на зображення у галереї зображень вгорі цієї сторінки.
Philips Lumea працює ефективно на волоссі (природного) кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі. Як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою світла, Philips Lumea НЕ працює ефективно на рудому, дуже світлому (світлий блонд) або білому/сивому волоссі. Цей виріб також НЕ підходить для темної шкіри.
Використовуйте пристрій із впевненістю для видалення волосся на обличчі (верхня губа, підборіддя та бакенбарди) та ділянках тіла, зокрема ногах, пахвах, зоні бікіні, животі та руках.
Велике віконце для обробки для швидкого застосування на великих ділянках, таких як ноги.
Завдяки додатковому вбудованому оптичному фільтру пристрій можна використовувати для безпечного видалення волосся на верхній губі, підборідді, щоках та інших чутливих ділянках.
Вбудований датчик кольору шкіри визначає колір шкіри для обробки на початку кожного сеансу та час від часу протягом сеансу. Якщо буде виявлено надто темний для цього виробу колір шкіри, він автоматично перестане подавати імпульси.
Лагідний до Вашої шкіри.
Philips Lumea – це якісне рішення, яке готове до роботи вже після виймання з коробки. Більш того, воно не потребує змінних ламп або гелів.
Основний режим застосування передбачає пересування для зручнішого та тривалішого застосування.
Philips Lumea має п’ять налаштувань енергії світла для лагідної, але ефективної обробки. У разі належного використання процедура видалення волосся за допомогою імпульсів світла Philips Lumea безпечна та лагідна для використання навіть на чутливій шкірі та чутливих ділянках тіла.
Технічні характеристики
Ділянки для застосовування
Насадки
Елементи в комплекті
Потужність
Безпека та регульовані налаштування
Обслуговування
Час застосування
Режим застосування