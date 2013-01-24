Підходить для різних типів волосся та шкіри

Пристрій Lumea Prestige від Philips працює ефективно, легко та безпечно на різних типах волосся та шкіри. Він працює на волоссі природного кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі, а також на шкірі – від дуже білої до темно-коричневої. Як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою технології IPL, Lumea від Philips не призначено для білого/сивого, дуже світлого (світлий блонд) або рудого волосся, а також для дуже темної шкіри. Це пов’язано з необхідністю великої різниці між пігментом у кольорі волосся та пігментом у кольорі шкіри.