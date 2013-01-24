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Повне заряджання батарей упродовж ночі
Зарядний пристрій Philips Value забезпечує енергією на цілий день. Завдяки простій конструкції цей зарядний пристрій ідеально впишеться у будь-який куточок Вашого дому. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повне заряджання батарей упродовж ночі
Зарядний пристрій Philips Value забезпечує енергією на цілий день. Завдяки простій конструкції цей зарядний пристрій ідеально впишеться у будь-який куточок Вашого дому. Переглянути усі переваги
Повне заряджання батарей упродовж ночі
Зарядний пристрій Philips Value забезпечує енергією на цілий день. Завдяки простій конструкції цей зарядний пристрій ідеально впишеться у будь-який куточок Вашого дому. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повне заряджання батарей упродовж ночі
Зарядний пристрій Philips Value забезпечує енергією на цілий день. Завдяки простій конструкції цей зарядний пристрій ідеально впишеться у будь-який куточок Вашого дому. Переглянути усі переваги
Зарядний пристрій
Усього:
Вхідна потужність
Заряджання та керування
Потужність
Екологічні специфікації
Зовнішня коробка
Розміри упаковки