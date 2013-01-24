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    MultiLife

    Зарядний пристрій

    SCB1490NB/12
    Загальна оцінка / 5
    • Повне заряджання батарей упродовж ночі Повне заряджання батарей упродовж ночі Повне заряджання батарей упродовж ночі
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      MultiLife Зарядний пристрій

      SCB1490NB/12
      Загальна оцінка / 5

      Повне заряджання батарей упродовж ночі

      Зарядний пристрій Philips Value забезпечує енергією на цілий день. Завдяки простій конструкції цей зарядний пристрій ідеально впишеться у будь-який куточок Вашого дому. Переглянути усі переваги

      MultiLife Зарядний пристрій

      Повне заряджання батарей упродовж ночі

      Зарядний пристрій Philips Value забезпечує енергією на цілий день. Завдяки простій конструкції цей зарядний пристрій ідеально впишеться у будь-який куточок Вашого дому. Переглянути усі переваги

      Повне заряджання батарей упродовж ночі

      Зарядний пристрій Philips Value забезпечує енергією на цілий день. Завдяки простій конструкції цей зарядний пристрій ідеально впишеться у будь-який куточок Вашого дому. Переглянути усі переваги

      MultiLife Зарядний пристрій

      Повне заряджання батарей упродовж ночі

      Зарядний пристрій Philips Value забезпечує енергією на цілий день. Завдяки простій конструкції цей зарядний пристрій ідеально впишеться у будь-який куточок Вашого дому. Переглянути усі переваги

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        MultiLife

        MultiLife

        Зарядний пристрій

        Усього:

        Повне заряджання батарей упродовж ночі

        Із цим зарядним пристроєм Value

        • Value

        Захист від зворотної полярності для правильного встановлення батарей

        Захист від зворотної полярності забезпечує правильне встановлення батарей у зарядний пристрій, запобігаючи їх пошкодженню.

        Технічні характеристики

        • Вхідна потужність

          Напруга
          220–240 В
          Живлення
          Безпосереднє підключення від електромережі

        • Заряджання та керування

          Індикатори заряджання
          LED
          Функції керування
          неправильна полярність

        • Потужність

          Ємність батареї
          4 x AA 2100 мАгод.
          Батареї входять у комплект
          Так
          Живлення
          220–240 В

        • Екологічні специфікації

          Важкі метали
          • Без кадмію
          • Без ртуті
          • Без свинцю
          Пакувальний матеріал
          ПЕТ

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,972  кг
          Висота
          13  см
          Довжина
          31,9  см
          Вага нетто
          1,272  кг
          Вага тари
          0,700  кг
          Ширина
          21,8  см
          Код GTIN
          1 87 12581 60671 5
          Кількість споживчих комплектів
          4

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Тип розміщення на полиці
          Лежаче
          Глибина
          8  см
          Вага брутто
          0,369  кг
          Висота
          25,2  см
          Вага нетто
          0,318  кг
          Вага тари
          0,051  кг
          Ширина
          10  см
          Код EAN
          87 12581 60671 8
          Кількість виробів
          1

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