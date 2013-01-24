Годування у дорозі
У стильну термосумку можна покласти 2 пляшечки Philips Avent, 2 чашки-непроливайки або 4 контейнери VIA. Її подвійна ізоляція зберігає молоко холодним або воду гарячою упродовж чотирьох годин. Легка, компактна та зручна для подорожей. Переглянути усі переваги
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Годування у дорозі
У стильну термосумку можна покласти 2 пляшечки Philips Avent, 2 чашки-непроливайки або 4 контейнери VIA. Її подвійна ізоляція зберігає молоко холодним або воду гарячою упродовж чотирьох годин. Легка, компактна та зручна для подорожей. Переглянути усі переваги
Для зберігання холодного зцідженого грудного молока/молочної суміші або кип’яченої гарячої води до 4 годин.
Ідеально підходить для одноденних поїздок з дитиною або просто для прогулянок.
Сумка Philips Avent Urban має широкий регульований наплічний ремінь для зручного перенесення
Країна виготовлення
У комплекті:
Зручність
Етапи розвитку
Конструкція
Матеріал
Максимальний комфорт