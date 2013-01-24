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Philips Avent

Набір для новонародженого

SCD234/07
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Для здорового, активного годування Для здорового, активного годування Для здорового, активного годування
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    Philips Avent Набір для новонародженого

    SCD234/07
    Загальна оцінка / 5

    Для здорового, активного годування

    Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Набір для новонародженого

    Для здорового, активного годування

    Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки.

    Для здорового, активного годування

    Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Набір для новонародженого

    Для здорового, активного годування

    Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки.

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      Для здорового, активного годування

      Клінічно підтверджено зменшення кольок*

      Клінічно підтверджено зменшення кольок

      Клінічно підтверджено зменшення кольок

      Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки (www.philips.com/Avent).

      Оснащено клапаном Airflex

      Оснащено клапаном Airflex

      Пляшечка для годування Avent Airflex використовує клапан Airflex, що сприяє природному процесу годування дитини.

      Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

      Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

      Широка соска, що повторює форму грудей, сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Великобританія
        Так

      • У комплекті:

        Пляшечка для годування Airflex (260 мл)
        2  шт.
        Пляшечка для годування Airflex (125 мл)
        2  шт.
        Надзвичайно м’яка соска з повільним потоком
        2  шт.
        Надзвичайно м’яка соска для годування новонароджених
        4  шт.
        Пустушка для немовлят
        1  шт.
        Щітка для миття пляшечок і сосок
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Пляшечка для годування Natural 125 мл
      • Пляшечка для годування Natural 260 мл
      • Щіточка для пляшечок та сосок
      • Дуже ніжна соска для новонародженого
      • Дуже ніжна соска, повільне годування
      • Пустушка для новонародженого

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