Допомагає заспокоїти дитину, особливо вночі*
Зручний набір SCD271/00 Philips Avent, який включає 4 пляшечки для годування Classic (2 шт. об’ємом 125 мл і 2 шт. об’ємом 260 мл), щітку для миття пляшечок і сосок та білу прозору пустушку для дітей віком до 6 місяців. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Допомагає заспокоїти дитину, особливо вночі*
Зручний набір SCD271/00 Philips Avent, який включає 4 пляшечки для годування Classic (2 шт. об’ємом 125 мл і 2 шт. об’ємом 260 мл), щітку для миття пляшечок і сосок та білу прозору пустушку для дітей віком до 6 місяців. Переглянути усі переваги
П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску.
Цей виріб не містить BPA
Спеціально зігнута головка щітки та лита ручка досягають будь-якого місця усіх типів пляшечок, сосок та виробів для годування і забезпечують ретельне чищення.
Унікальна система проти коліків складається з соски Philips Avent та кільця-адаптера, завдяки якому повітря потрапляє в пляшечку, а не в животик дитини, що сприяє кращому травленню.*
Ортодонтична та розбірна соска прозорої пустушки враховує природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі наші пустушки виготовлено із силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху.
Унікальний клапан на сосці вигинається відповідно до ритму годування дитини. Молоко тектиме лише зі швидкістю, вибраною Вашою дитиною, що зменшує переїдання, появу коліків, газиків та зригувань.
Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*
Коли дитина їсть, унікальний клапан на сосці вигинається, щоб повітря потрапляло у пляшечку, а не в животик дитини.*
У комплекті:
Конструкція
Етапи розвитку
Матеріал
Характеристики
Пляшечка
Простота у користуванні
Функції