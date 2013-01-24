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Philips Avent

Набір для новонародженого

SCD271/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Допомагає заспокоїти дитину, особливо вночі* Допомагає заспокоїти дитину, особливо вночі* Допомагає заспокоїти дитину, особливо вночі*
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    Philips Avent Набір для новонародженого

    SCD271/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Допомагає заспокоїти дитину, особливо вночі*

    Зручний набір SCD271/00 Philips Avent, який включає 4 пляшечки для годування Classic (2 шт. об’ємом 125 мл і 2 шт. об’ємом 260 мл), щітку для миття пляшечок і сосок та білу прозору пустушку для дітей віком до 6 місяців. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Набір для новонародженого

    Допомагає заспокоїти дитину, особливо вночі*

    Зручний набір SCD271/00 Philips Avent, який включає 4 пляшечки для годування Classic (2 шт. об’ємом 125 мл і 2 шт. об’ємом 260 мл), щітку для миття пляшечок і сосок та білу прозору пустушку для дітей віком до 6 місяців. Переглянути усі переваги

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      Допомагає заспокоїти дитину, особливо вночі*

      Менше кольок**

      • Класика
      П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску

      П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску

      П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску.

      Виріб без вмісту BPA

      Виріб без вмісту BPA

      Цей виріб не містить BPA

      Зігнута головка щітки та лита ручка

      Зігнута головка щітки та лита ручка

      Спеціально зігнута головка щітки та лита ручка досягають будь-якого місця усіх типів пляшечок, сосок та виробів для годування і забезпечують ретельне чищення.

      Клінічно підтверджено, що пляшечки сприяють зменшенню коліків

      Клінічно підтверджено, що пляшечки сприяють зменшенню коліків

      Унікальна система проти коліків складається з соски Philips Avent та кільця-адаптера, завдяки якому повітря потрапляє в пляшечку, а не в животик дитини, що сприяє кращому травленню.*

      Ортодонтична пустушка

      Ортодонтична пустушка

      Ортодонтична та розбірна соска прозорої пустушки враховує природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі наші пустушки виготовлено із силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху.

      Легке захоплення завдяки унікальному клапану на сосці

      Легке захоплення завдяки унікальному клапану на сосці

      Унікальний клапан на сосці вигинається відповідно до ритму годування дитини. Молоко тектиме лише зі швидкістю, вибраною Вашою дитиною, що зменшує переїдання, появу коліків, газиків та зригувань.

      Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

      Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

      Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*

      Клінічно схвалена антиколікова система

      Клінічно схвалена антиколікова система

      Коли дитина їсть, унікальний клапан на сосці вигинається, щоб повітря потрапляло у пляшечку, а не в животик дитини.*

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Щітка для миття пляшечок і сосок
        1  шт.
        Прозора пустушка
        1  шт.
        Дитяча пляшечка
        4  шт.

      • Конструкція

        Дизайн пляшечки
        • Широке горлечко
        • Ергономічна форма

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Матеріал

        Без вмісту BPA*
        Так

      • Характеристики

        Можна стерилізувати
        Так

      • Пляшечка

        Матеріал
        Без вмісту BPA

      • Простота у користуванні

        Використання пляшечки
        • Легко мити
        • Легко тримати

      • Функції

        Захоплення
        • Легке захоплення
        • Спрощує захоплення соски
        Соска
        Вигинається відповідно до ритму годування
        Антикольковий клапан
        Подвійна антиколікова система

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          Відгуки

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          • * Клінічне дослідження показало, що у віці двох тижнів діти були спокійніші, ніж інші діти, яких годували з іншої пляшечки (дослідження виконувалося Інститутом здоров’я дітей, Лондон. 2008 р.).
          • ** Клінічне дослідження показало, що немовлята віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Avent, мали менше кольок, ніж немовлята, яких годували з іншої відомої пляшечки, особливо вночі.

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