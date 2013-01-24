Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.
Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.
Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря у животик дитини і дозволяє усунути кольки та дискомфорт.
Лінійка Philips Avent Natural пропонує соски різної м’якості та можливість збільшення інтенсивності потоку для кожного етапу розвитку дитини.
Завдяки унікальній формі пляшечку легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.
Комбінуйте наші молоковідсмоктувач, частини пляшечки і чашки залежно від потреб!
Пляшечку Philips Avent Natural виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (поліпропілен).
Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.
Ортодонтична та розбірна соска пустушки враховує природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі наші пустушки виготовлено із силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху.
Спеціально зігнута головка щітки та лита ручка досягають будь-якого місця усіх пляшечок із широким горлечком, сосок та виробів для годування і забезпечують ретельне чищення.
Матеріал
У комплекті:
Конструкція
Простота у користуванні
Етапи розвитку
Функції