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Philips Avent

Набір для новонародженого Natural

SCD301/01
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми
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    Philips Avent Набір для новонародженого Natural

    SCD301/01
    Загальна оцінка / 5

    Легко поєднувати з годуванням грудьми

    Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Набір для новонародженого Natural

    Легко поєднувати з годуванням грудьми

    Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

    Легко поєднувати з годуванням грудьми

    Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Набір для новонародженого Natural

    Легко поєднувати з годуванням грудьми

    Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

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      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Природне захоплення

      • Набір для новонародженого
      Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

      Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

      Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.

      Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

      Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

      Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.

      Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

      Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

      Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.

      Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

      Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

      Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря у животик дитини і дозволяє усунути кольки та дискомфорт.

      Соски з різною інтенсивністю потоку

      Соски з різною інтенсивністю потоку

      Лінійка Philips Avent Natural пропонує соски різної м’якості та можливість збільшення інтенсивності потоку для кожного етапу розвитку дитини.

      Ергономічна форма для максимального комфорту

      Ергономічна форма для максимального комфорту

      Завдяки унікальній формі пляшечку легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.

      Сумісність із лінійкою Philips Avent Natural

      Сумісність із лінійкою Philips Avent Natural

      Комбінуйте наші молоковідсмоктувач, частини пляшечки і чашки залежно від потреб!

      Ця пляшечка не містить BPA*

      Ця пляшечка не містить BPA*

      Пляшечку Philips Avent Natural виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (поліпропілен).

      Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

      Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

      Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.

      Ортодонтична пустушка

      Ортодонтична пустушка

      Ортодонтична та розбірна соска пустушки враховує природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі наші пустушки виготовлено із силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху.

      Щітка із зігнутою головкою для легкого чищення пляшечок

      Щітка із зігнутою головкою для легкого чищення пляшечок

      Спеціально зігнута головка щітки та лита ручка досягають будь-якого місця усіх пляшечок із широким горлечком, сосок та виробів для годування і забезпечують ретельне чищення.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Пляшечка
        • Поліпропілен
        • Без вмісту BPA*
        Соска
        • Силікон
        • Без вмісту BPA*

      • У комплекті:

        Дитячі пляшечки на 125 мл
        2  шт.
        Дитяча пляшечка, 260 мл
        2  шт.
        Щітка
        1  шт.
        Пустушка
        1

      • Конструкція

        Дизайн пляшечки
        • Ергономічна форма
        • Широке горлечко

      • Простота у користуванні

        Використання пляшечки
        • Легко тримати
        • Легко збирати
        • Легко мити

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–12 місяців

      • Функції

        Захоплення
        • Природне захоплення
        • Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
        Соска
        Унікальні зручні пелюстки, ультрам’яка і гнучка соска
        Антикольковий клапан
        Так

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          • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
          • Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.

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