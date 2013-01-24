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Philips Avent

Одинарний електричний набір для грудного годування

SCD395/21
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Набір для зціджування, зберігання та годування Набір для зціджування, зберігання та годування Набір для зціджування, зберігання та годування
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    Philips Avent Одинарний електричний набір для грудного годування

    SCD395/21
    Загальна оцінка / 5

    Набір для зціджування, зберігання та годування

    Ідеальний набір для матерів, які планують зціджувати молоко. Містить усе необхідне для зціджування і зберігання грудного молока та годування дитини. Наші дитячі пляшечки з ультрам’якою соскою, що нагадує груди, дозволяє легко поєднувати годування грудьми з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Одинарний електричний набір для грудного годування

    Набір для зціджування, зберігання та годування

    Ідеальний набір для матерів, які планують зціджувати молоко. Містить усе необхідне для зціджування і зберігання грудного молока та годування дитини. Наші дитячі пляшечки з ультрам’якою соскою, що нагадує груди, дозволяє легко поєднувати годування грудьми з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

    Набір для зціджування, зберігання та годування

    Ідеальний набір для матерів, які планують зціджувати молоко. Містить усе необхідне для зціджування і зберігання грудного молока та годування дитини. Наші дитячі пляшечки з ультрам’якою соскою, що нагадує груди, дозволяє легко поєднувати годування грудьми з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Одинарний електричний набір для грудного годування

    Набір для зціджування, зберігання та годування

    Ідеальний набір для матерів, які планують зціджувати молоко. Містить усе необхідне для зціджування і зберігання грудного молока та годування дитини. Наші дитячі пляшечки з ультрам’якою соскою, що нагадує груди, дозволяє легко поєднувати годування грудьми з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

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      Набір для зціджування, зберігання та годування

      Технологія природного руху для швидшого відтоку молока*

      • Одинарний
      • Зціджування, зберігання, годування.
      • Живлення від електромережі
      Технологія природного руху для швидшого відтоку молока*

      Технологія природного руху для швидшого відтоку молока*

      Зціджуйте більше молока за менший час* за допомогою подушечки, яка стимулює і зціджує молоко так само, як дитина. Безперебійне переналаштування з режиму стимуляції у режим зціджування і застосування оптимального рівня стимуляції соска та відсмоктування для максимального відтоку молока. Враховується час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока, РВМ).*

      М’яка й адаптивна силіконова подушечка одного розміру

      М’яка й адаптивна силіконова подушечка одного розміру

      Один розмір підходить усім. Оскільки усі ми відрізняємось формами і розміром, силіконова подушечка м’яко згинається і пристосовується під Ваш сосок. Вона підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).

      Зціджуйте, не нахиляючись уперед

      Зціджуйте, не нахиляючись уперед

      Почувайтеся вільно під час зціджування завдяки конструкції, що дозволяє сидіти вертикально, а не нахилятися вперед. Клінічно перевірене зручне положення для зціджування молока без потреби нахилятися вперед*. З урахуванням результатів клінічного випробування продукту за участі 20 учасниць (2019); 90% учасниць вважають положення для зціджування зручним (одинарний електричний); 95% учасниць вважають положення для зціджування зручним (подвійний електричний).

      Персоналізація, 8+16 рівнів налаштувань

      Персоналізація, 8+16 рівнів налаштувань

      Підлаштовуйте кожен сеанс зціджування відповідно до ваших потреб завдяки різноманітним налаштуванням стимулювання та зціджування. Для Вашої особистої зручності наш молоковідсмоктувач пропонує 8 рівнів стимулювання та 16 рівнів зціджування.

      Тихий двигун для непомітного зціджування будь-де (з кабелем)

      Тихий двигун для непомітного зціджування будь-де (з кабелем)

      Зціджуйте молоко будь-коли і будь-де завдяки нашому тихому двигуну тонкої конструкції. Використання лише з кабелем.

      Для безпечного зберігання і транспортування

      Для безпечного зберігання і транспортування

      Контейнери для зберігання Philips Avent мають кришку, що створює щільну герметизацію для безпечного зберігання і транспортування.

      У комплекті зручні адаптери

      У комплекті зручні адаптери

      Для зціджування та годування.

      Для використання у холодильнику та морозильній камері

      Для використання у холодильнику та морозильній камері

      Для максимальної гнучкості.

      Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

      Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

      Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.

      Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

      Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

      Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.

      Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

      Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

      Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря у животик дитини і дозволяє усунути кольки та дискомфорт.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Напруга живлення
        100 В – 240  В

      • Функції

        Жодного нахиляння вперед
        Можна сидіти у зручному положенні
        М’яка та адаптивна подушечка
        Лагідне стимулювання
        Налаштування
        • 16 рівнів зціджування
        • 8 рівнів стимулювання

      • Простота у користуванні

        Використання молоковідсмоктувача
        • Легко чистити та збирати
        • тихий двигун
        • функція пам’яті

      • Матеріал

        Пляшечка
        • Без вмісту BPA*
        • Поліпропілен
        Соска
        • Без вмісту BPA*
        • Силікон
        Молоковідсмоктувач
        Без вмісту BPA* (лише частини, які контактують з їжею)

      • У комплекті:

        Комплект для зціджування
        1  шт.
        Блок двигуна (використання лише із кабелем)
        1  шт.
        Пляшечка на 115 мл із соскою 0 міс.+
        1  шт.
        Пляшечка на 260 мл із соскою 1 міс.+
        1  шт.
        Адаптер мікро-USB (використання з кабелем)
        1  шт.
        Контейнер для зберігання молока (180 мл)
        5  шт.
        Адаптер для контейнера для зберігання молока
        1  шт.
        Ізоляційний чохол
        1  шт.
        Ущільнюючий диск
        2  шт.
        Одноразові вкладиші в бюстгальтер
        2  шт.

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          • Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – РВМ) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.), порівняно з часом на РВМ для інших попередніх технологій відсмоктування Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.)
          • Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – РВМ) для подушечки 1k на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.), порівняно із часом на РВМ для інших технологій відсмоктування Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.)
          • 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
          • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 білошкірих учасниць, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).
          • Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011

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