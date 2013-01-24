Набір для зціджування, зберігання та годування
Ідеальний набір для матерів, які планують зціджувати молоко. Містить усе необхідне для зціджування і зберігання грудного молока та годування дитини. Наші дитячі пляшечки з ультрам’якою соскою, що нагадує груди, дозволяє легко поєднувати годування грудьми з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Набір для зціджування, зберігання та годування
Ідеальний набір для матерів, які планують зціджувати молоко. Містить усе необхідне для зціджування і зберігання грудного молока та годування дитини. Наші дитячі пляшечки з ультрам’якою соскою, що нагадує груди, дозволяє легко поєднувати годування грудьми з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Набір для зціджування, зберігання та годування
Ідеальний набір для матерів, які планують зціджувати молоко. Містить усе необхідне для зціджування і зберігання грудного молока та годування дитини. Наші дитячі пляшечки з ультрам’якою соскою, що нагадує груди, дозволяє легко поєднувати годування грудьми з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Набір для зціджування, зберігання та годування
Ідеальний набір для матерів, які планують зціджувати молоко. Містить усе необхідне для зціджування і зберігання грудного молока та годування дитини. Наші дитячі пляшечки з ультрам’якою соскою, що нагадує груди, дозволяє легко поєднувати годування грудьми з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Зціджуйте більше молока за менший час* за допомогою подушечки, яка стимулює і зціджує молоко так само, як дитина. Безперебійне переналаштування з режиму стимуляції у режим зціджування і застосування оптимального рівня стимуляції соска та відсмоктування для максимального відтоку молока. Враховується час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока, РВМ).*
Один розмір підходить усім. Оскільки усі ми відрізняємось формами і розміром, силіконова подушечка м’яко згинається і пристосовується під Ваш сосок. Вона підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).
Почувайтеся вільно під час зціджування завдяки конструкції, що дозволяє сидіти вертикально, а не нахилятися вперед. Клінічно перевірене зручне положення для зціджування молока без потреби нахилятися вперед*. З урахуванням результатів клінічного випробування продукту за участі 20 учасниць (2019); 90% учасниць вважають положення для зціджування зручним (одинарний електричний); 95% учасниць вважають положення для зціджування зручним (подвійний електричний).
Підлаштовуйте кожен сеанс зціджування відповідно до ваших потреб завдяки різноманітним налаштуванням стимулювання та зціджування. Для Вашої особистої зручності наш молоковідсмоктувач пропонує 8 рівнів стимулювання та 16 рівнів зціджування.
Зціджуйте молоко будь-коли і будь-де завдяки нашому тихому двигуну тонкої конструкції. Використання лише з кабелем.
Контейнери для зберігання Philips Avent мають кришку, що створює щільну герметизацію для безпечного зберігання і транспортування.
Для зціджування та годування.
Для максимальної гнучкості.
Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.
Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря у животик дитини і дозволяє усунути кольки та дискомфорт.
Потужність
Функції
Простота у користуванні
Матеріал
У комплекті: