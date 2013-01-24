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    Аналогова система контролю за дитиною

    SCD465/00
    Загальна оцінка / 5
    • Батьківський блок можна заряджати Батьківський блок можна заряджати Батьківський блок можна заряджати
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      Аналогова система контролю за дитиною

      SCD465/00
      Загальна оцінка / 5

      Батьківський блок можна заряджати

      Насолоджуйтеся повною свободою у будинку та біля нього. Батьківський блок із акумуляторним живленням пропонує до 12 годин бездротового контролю в радіусі до 200 м. Із цифровим підтвердженням сигналу.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Аналогова система контролю за дитиною

      Батьківський блок можна заряджати

      Насолоджуйтеся повною свободою у будинку та біля нього. Батьківський блок із акумуляторним живленням пропонує до 12 годин бездротового контролю в радіусі до 200 м. Із цифровим підтвердженням сигналу.

      Батьківський блок можна заряджати

      Насолоджуйтеся повною свободою у будинку та біля нього. Батьківський блок із акумуляторним живленням пропонує до 12 годин бездротового контролю в радіусі до 200 м. Із цифровим підтвердженням сигналу.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Аналогова система контролю за дитиною

      Батьківський блок можна заряджати

      Насолоджуйтеся повною свободою у будинку та біля нього. Батьківський блок із акумуляторним живленням пропонує до 12 годин бездротового контролю в радіусі до 200 м. Із цифровим підтвердженням сигналу.

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        Аналогова система контролю за дитиною

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Батьківський блок можна заряджати

        Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

        Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

        Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.

        М’яке світло заспокоїть дитину, що прокинулася

        М’яке світло заспокоїть дитину, що прокинулася

        М’яке світло заспокоїть дитину, що прокинулася

        Мінімум перешкод від інших систем контролю

        Мінімум перешкод від інших систем контролю.

        Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації

        Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації, навіть коли звук вимкнено.

        Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити

        Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити.

        Гарантує надійний прийом сигналу у будинку та біля нього

        Гарантує надійний прийом сигналу у будинку та біля нього.

        Бездротовий контроль усюди з можливістю заряджання

        Бездротовий контроль усюди з можливістю заряджання.

        Налаштування гучності батьківського блока залежно від ситуації

        Дозволяє налаштувати гучність батьківського блока відповідно до будь-якої ситуації.

        Регулюйте чутливість дитячого блока для будь-якої ситуації

        Регулюйте чутливість дитячого блока для будь-якої ситуації.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Частотний діапазон
          40,675–40,690  МГц
          Кількість контрольних сигналів
          16
          Контрольний сигнал
          Цифровий
          Максимальний діапазон
          200  м
          Кількість каналів
          16

        • Зручність

          Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
          Так
          Індикація заряду батареї
          Так
          Індикація розрядження батареї
          Так
          Індикація увімкнення живлення
          Так
          Регулятор гучності
          Так

        • Аксесуари

          Адаптер змінного/постійного струму
          Постійний струм 2 x 9 В 200 мА
          Батареї
          Комплект 4 акумуляторних батарей AA, батьківський блок (вкл.)
          Посібник користувача
          Так
          Короткий посібник
          Так

        • Потужність

          Час роботи від батареї
          12  годин(-и)

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