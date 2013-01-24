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Можливість чути дитину
Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Можливість чути дитину
Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.
Можливість чути дитину
Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Можливість чути дитину
Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.
Аналогова система контролю за дитиною
Ціна магазину Philips
Усього:
Фіксатор на пояс забезпечує зручність у використанні в режимі "вільні руки" та додаткову мобільність.
Мінімум перешкод від інших систем контролю.
Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити.
Дозволяє налаштувати гучність батьківського блока відповідно до будь-якої ситуації.
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