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Philips Avent

Аналогова система контролю за дитиною

SCD480/00
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Можливість чути дитину Можливість чути дитину Можливість чути дитину
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    Philips Avent Аналогова система контролю за дитиною

    SCD480/00
    Загальна оцінка / 5

    Можливість чути дитину

    Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Аналогова система контролю за дитиною

    Можливість чути дитину

    Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.

    Можливість чути дитину

    Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Аналогова система контролю за дитиною

    Можливість чути дитину

    Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.

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      Можливість чути дитину

      Радіус дії до 200 м

      Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

      Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

      Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.

      Мінімум перешкод від інших систем контролю

      Мінімум перешкод від інших систем контролю.

      Постійний зв’язок

      Безперервний зв’язок між дитячим і батьківським блоками із візуальними та звуковими індикаторами зв’язку.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Батареї
        Ні
        Адаптер змінного/постійного струму
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • 0–6 місяців
        • 6–12 місяців

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