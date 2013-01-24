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Philips Avent

Аналогова система контролю за дитиною

SCD481/00
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Можливість чути дитину Можливість чути дитину Можливість чути дитину
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    Philips Avent Аналогова система контролю за дитиною

    SCD481/00
    Загальна оцінка / 5

    Можливість чути дитину

    Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Аналогова система контролю за дитиною

    Можливість чути дитину

    Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.

    Можливість чути дитину

    Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Аналогова система контролю за дитиною

    Можливість чути дитину

    Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.

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      Можливість чути дитину

      Радіус дії до 200 м

      Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення

      Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення

      Дає змогу регулювати звук і гучність, тож Ви почуєте і гиготіння, і лепет, і гикавку

      Фіксатор на пояс для зручності та мобільності в режимі "вільні руки"

      Фіксатор на пояс для зручності та мобільності в режимі "вільні руки"

      Фіксатор на пояс забезпечує зручність у використанні в режимі "вільні руки" та додаткову мобільність.

      Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

      Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

      Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.

      Батьківський блок з можливістю заряджання для автономного контролю до 24 год.

      Батьківський блок з можливістю заряджання для автономного контролю до 24 год.

      Батьківський блок із можливістю перезаряджання дозволяє вести автономний контроль за дитиною протягом щонайменше 24 годин без під’єднання до мережі у діапазоні до 300 м.

      Мінімум перешкод від інших систем контролю

      Мінімум перешкод від інших систем контролю.

      Постійний зв’язок

      Безперервний зв’язок між дитячим і батьківським блоками із візуальними та звуковими індикаторами зв’язку.

      Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації

      Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації, навіть коли звук вимкнено.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Батареї
        Так
        Адаптер змінного/постійного струму
        Так
        Короткий посібник
        Так
        DFU / посібник користувача
        Так
        Зарядна платформа для батьківського блока
        Так
        Фіксатор на пояс, шнурочок на шию та дорожня сумка
        Так

      • Зручність

        Індикація розрядження батареї
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Індикатори рівня звуку
        Так
        Індикація заряду батареї
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • 0–6 місяців
        • 6–12 місяців

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