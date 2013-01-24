Важливий зв’язок із дитиною
Наша нова лінійка аналогових систем контролю за дитиною Avent забезпечує надзвичайно чіткий звук із регулюванням гучності, підсвіткою, яка активується звуком, та індикаторами зв’язку і низького заряду батареї. Тож Ви можете бути певні, що коли будете потрібні маляті, Ви про це дізнаєтеся. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Важливий зв’язок із дитиною
Наша нова лінійка аналогових систем контролю за дитиною Avent забезпечує надзвичайно чіткий звук із регулюванням гучності, підсвіткою, яка активується звуком, та індикаторами зв’язку і низького заряду батареї. Тож Ви можете бути певні, що коли будете потрібні маляті, Ви про це дізнаєтеся. Переглянути усі переваги
Важливий зв’язок із дитиною
Наша нова лінійка аналогових систем контролю за дитиною Avent забезпечує надзвичайно чіткий звук із регулюванням гучності, підсвіткою, яка активується звуком, та індикаторами зв’язку і низького заряду батареї. Тож Ви можете бути певні, що коли будете потрібні маляті, Ви про це дізнаєтеся. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Важливий зв’язок із дитиною
Наша нова лінійка аналогових систем контролю за дитиною Avent забезпечує надзвичайно чіткий звук із регулюванням гучності, підсвіткою, яка активується звуком, та індикаторами зв’язку і низького заряду батареї. Тож Ви можете бути певні, що коли будете потрібні маляті, Ви про це дізнаєтеся. Переглянути усі переваги
Аналогова технологія 40 МГц дає можливість зміни параметрів каналів для усунення перешкод і забезпечення надійнішого зв’язку з дитиною.
Відрегулюйте гучність батьківського блока, щоб чути кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку. Крім того, контроль можна здійснювати без звуку за допомогою функції вимкнення звуку. Індикатори, які вмикаються під дією звуку, повідомлять, коли Ваша дитина Вас потребуватиме.
Залишайтеся на зв’язку зі своєю дитиною, навіть коли перебуваєте далеко від дитячої кімнати, за допомогою цього стильного, портативного батьківського блока з акумуляторним живленням із робочим діапазоном до 150 м.
Індикатори реагують на звук, тож навіть коли гучність зменшено до мінімуму або вимкнено, Ви знатимете, коли Ви потрібні дитині.
Запорука Вашого спокою: світлові та звукові індикатори повідомлять, коли Ви перебуваєте на зв’язку та в межах робочого діапазону, нагадають про те, що акумулятор батьківського блока розряджається, тож Ви не залишитеся випадково без живлення.
Двома простими кроками під’єднайте додаткові батьківські блоки, щоб забезпечити собі додаткову свободу пересування вдома та поза домом. Додаткові батьківські блоки можна придбати окремо (SCD484).
Потужність
Тюнер/Прийом/Передача
Аксесуари
Зручність
Технічні характеристики
Логістичні дані
Етапи розвитку