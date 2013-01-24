Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Avent

Аналогова система контролю за дитиною

SCD485/00
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Важливий зв’язок із дитиною Важливий зв’язок із дитиною Важливий зв’язок із дитиною
    -{discount-value}

    Philips Avent Аналогова система контролю за дитиною

    SCD485/00
    Загальна оцінка / 5

    Важливий зв’язок із дитиною

    Наша нова лінійка аналогових систем контролю за дитиною Avent забезпечує надзвичайно чіткий звук із регулюванням гучності, підсвіткою, яка активується звуком, та індикаторами зв’язку і низького заряду батареї. Тож Ви можете бути певні, що коли будете потрібні маляті, Ви про це дізнаєтеся. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Аналогова система контролю за дитиною

    Важливий зв’язок із дитиною

    Наша нова лінійка аналогових систем контролю за дитиною Avent забезпечує надзвичайно чіткий звук із регулюванням гучності, підсвіткою, яка активується звуком, та індикаторами зв’язку і низького заряду батареї. Тож Ви можете бути певні, що коли будете потрібні маляті, Ви про це дізнаєтеся. Переглянути усі переваги

    Важливий зв’язок із дитиною

    Наша нова лінійка аналогових систем контролю за дитиною Avent забезпечує надзвичайно чіткий звук із регулюванням гучності, підсвіткою, яка активується звуком, та індикаторами зв’язку і низького заряду батареї. Тож Ви можете бути певні, що коли будете потрібні маляті, Ви про це дізнаєтеся. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Аналогова система контролю за дитиною

    Важливий зв’язок із дитиною

    Наша нова лінійка аналогових систем контролю за дитиною Avent забезпечує надзвичайно чіткий звук із регулюванням гучності, підсвіткою, яка активується звуком, та індикаторами зв’язку і низького заряду батареї. Тож Ви можете бути певні, що коли будете потрібні маляті, Ви про це дізнаєтеся. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all baby-monitors

      Важливий зв’язок із дитиною

      Система контролю за дитиною працює вдень і вночі

      • 1 батьківський блок
      Можливість зміни параметрів каналів для усунення перешкод

      Можливість зміни параметрів каналів для усунення перешкод

      Аналогова технологія 40 МГц дає можливість зміни параметрів каналів для усунення перешкод і забезпечення надійнішого зв’язку з дитиною.

      Регулювання гучності для передачі будь-яких звуків

      Регулювання гучності для передачі будь-яких звуків

      Відрегулюйте гучність батьківського блока, щоб чути кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку. Крім того, контроль можна здійснювати без звуку за допомогою функції вимкнення звуку. Індикатори, які вмикаються під дією звуку, повідомлять, коли Ваша дитина Вас потребуватиме.

      Стильний ручний блок із робочим діапазоном до 150 м

      Стильний ручний блок із робочим діапазоном до 150 м

      Залишайтеся на зв’язку зі своєю дитиною, навіть коли перебуваєте далеко від дитячої кімнати, за допомогою цього стильного, портативного батьківського блока з акумуляторним живленням із робочим діапазоном до 150 м.

      Індикатори, які реагують на звук, дозволяють контролювати звуки дитини

      Індикатори, які реагують на звук, дозволяють контролювати звуки дитини

      Індикатори реагують на звук, тож навіть коли гучність зменшено до мінімуму або вимкнено, Ви знатимете, коли Ви потрібні дитині.

      Прості світлові індикатори та звуки дозволяють дізнатися про встановлення зв’язку

      Прості світлові індикатори та звуки дозволяють дізнатися про встановлення зв’язку

      Запорука Вашого спокою: світлові та звукові індикатори повідомлять, коли Ви перебуваєте на зв’язку та в межах робочого діапазону, нагадають про те, що акумулятор батьківського блока розряджається, тож Ви не залишитеся випадково без живлення.

      Легке під’єднання додаткових батьківських блоків для максимальної свободи руху

      Легке під’єднання додаткових батьківських блоків для максимальної свободи руху

      Двома простими кроками під’єднайте додаткові батьківські блоки, щоб забезпечити собі додаткову свободу пересування вдома та поза домом. Додаткові батьківські блоки можна придбати окремо (SCD484).

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Час роботи від батареї
        6  годин(-и)
        Живлення
        110–240  В

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Частотний діапазон
        40 МГц, аналоговий
        Кількість каналів
        2

      • Аксесуари

        Адаптер змінного/постійного струму
        Так
        DFU / посібник користувача
        Так

      • Зручність

        Індикація розрядження батареї
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
        Так
        Індикатори рівня звуку
        Так

      • Технічні характеристики

        Діапазон робочої температури
        10–40  °C
        Діапазон температури зберігання
        10–40  °C

      • Логістичні дані

        Розміри коробки F (Ш x В x Г)
        200 x 100 x 300  мм

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись