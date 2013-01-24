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    Philips Avent

    Система контролю за дитиною DECT

    SCD496/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Гарантована відсутність перешкод Гарантована відсутність перешкод Гарантована відсутність перешкод
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      Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

      SCD496/00
      Загальна оцінка / 5

      Гарантована відсутність перешкод

      Ця цифрова технологія забезпечує приватну захищену лінію зв’язку – адже Ви не хочете, щоб хтось окрім Вас прослуховував Вашу дитину. Пристрій автоматично вибирає вільний канал і змінює його, якщо виявляє, що канал використовується іншим пристроєм.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

      Гарантована відсутність перешкод

      Ця цифрова технологія забезпечує приватну захищену лінію зв’язку – адже Ви не хочете, щоб хтось окрім Вас прослуховував Вашу дитину. Пристрій автоматично вибирає вільний канал і змінює його, якщо виявляє, що канал використовується іншим пристроєм.

      Гарантована відсутність перешкод

      Ця цифрова технологія забезпечує приватну захищену лінію зв’язку – адже Ви не хочете, щоб хтось окрім Вас прослуховував Вашу дитину. Пристрій автоматично вибирає вільний канал і змінює його, якщо виявляє, що канал використовується іншим пристроєм.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

      Гарантована відсутність перешкод

      Ця цифрова технологія забезпечує приватну захищену лінію зв’язку – адже Ви не хочете, щоб хтось окрім Вас прослуховував Вашу дитину. Пристрій автоматично вибирає вільний канал і змінює його, якщо виявляє, що канал використовується іншим пристроєм.

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        Система контролю за дитиною DECT

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        Гарантована відсутність перешкод

        З цифровою технологією DECT

        Гарантує відсутність перешкод від будь-якого іншого пристрою

        Гарантує відсутність перешкод від будь-якого іншого пристрою

        Гарантує відсутність перешкод від будь-якого іншого пристрою (від інших систем контролю за дитиною, бездротових та мобільних телефонів). Забезпечує приватну і надійну лінію зв'язку, використовуючи технологію кодування даних. Лише Ви, і ніхто інший, чутимете свою, і тільки свою, дитину.

        Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

        Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

        Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.

        Маленький, портативний батьківський блок забезпечує свободу пересування в межах дому

        Маленький, портативний батьківський блок забезпечує свободу пересування в межах дому

        Завдяки невеликому розміру дозволяє вільно пересуватися в межах дому, проте Ви все одно добре чутимете Вашу дитину.

        Фіксатор на пояс для зручності та мобільності в режимі "вільні руки"

        Фіксатор на пояс для зручності та мобільності в режимі "вільні руки"

        Фіксатор на пояс забезпечує зручність у використанні в режимі "вільні руки" та додаткову мобільність.

        Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації

        Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації, навіть коли звук вимкнено.

        Завдяки діапазону роботи до 300 м гарантує надійний прийом сигналу в будинку та біля нього

        Завдяки діапазону роботи до 300 м Вам гарантовано надійний прийом сигналу в будинку та біля нього.

        Дозволяє розмовляти з дитиною

        Дозволяє чути дитину і розмовляти з нею.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Діапазон робочої температури
          0 .. 40  °C
          Діапазон температури зберігання
          -20 .. +60  °C

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Частотний діапазон
          DECT
          Автоматичний вибір каналу
          Так
          Кількість каналів
          120

        • Зручність

          Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
          Так
          Індикація розрядження батареї
          Так
          Індикація увімкнення живлення
          Так
          Індикатори рівня звуку
          Так
          Перевірка системи
          • Індикатор перевірки батареї
          • Попередження перевірки системи
          • Індикатор перевірки системи
          Регулятор гучності
          Так

        • Аксесуари

          Адаптер змінного/постійного струму
          2 х 9 В постійного струму, 300 мА
          Фіксатор
          Так
          DFU / посібник користувача
          • Голландська
          • Англійська
          • Фінська
          • Французька
          • Німецька
          • Грецька
          • Італійська
          • Португальська
          • Іспанська
          • Шведська
          • Норвезька
          • Датська
          Короткий посібник
          Так

        • Потужність

          Живлення
          230–240  В

        • Логістичні дані

          EAN коробка F
          Так
          Розміри коробки F (Ш x В x Г)
          220x187x94  мм

        • Етапи розвитку

          Етапи
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців

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