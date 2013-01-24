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Philips Avent

Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

SCD501/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною Найбільш надійний зв’язок із дитиною Найбільш надійний зв’язок із дитиною
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    Philips Avent Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

    SCD501/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Найбільш надійний зв’язок із дитиною

    Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD501/00 забезпечує цілковиту впевненість завдяки наявності основних функцій будь-якої системи контролю за дитиною. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком і заспокійливим нічником для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

    Найбільш надійний зв’язок із дитиною

    Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD501/00 забезпечує цілковиту впевненість завдяки наявності основних функцій будь-якої системи контролю за дитиною. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком і заспокійливим нічником для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

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      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Важливий зв’язок із дитиною

      • Абсолютний приватний зв’язок
      • Нічне освітлення
      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

      Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

      Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

      Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.

      Енергоощадний розумний екорежим

      Енергоощадний розумний екорежим

      Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).

      Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

      Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

      Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.

      Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

      Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

      Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.

      Робочий діапазон: до 300 метрів*

      Робочий діапазон: до 300 метрів*

      Робочий діапазон у приміщенні: до 50 м*; робочий діапазон на вулиці: до 300 м*.

      Батьківський блок працює від електромережі та батарей

      Батьківський блок працює від електромережі та батарей

      Батьківський блок ідеально працює від електромережі. Для додаткової мобільності можна також вставити батареї, щоб використовувати батьківський блок у бездротовий спосіб. Можна вставити дві звичайні лужні батареї 1,5 В R6 AA або дві акумуляторні батареї 1,2 В R6 AA.

      Тривалий час роботи: до 24 год.

      Тривалий час роботи: до 24 год.

      Невеликий батьківський блок подарує Вам свободу бездротової роботи до 24 годин без перезаряджання. Однак це залежить від типу батарей, що використовуються, а також частоти й тривалості використання батьківського блока із живленням від батарей.

      Заспокійливе нічне освітлення

      Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечку, вона може бути неспокійною. Допоможіть їй заспокоїтися, увімкнувши нічник із м’яким помірним світлом.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Технологія DECT
        Так
        Енергоощадний розумний екорежим
        Так
        Індикація з’єднання та перебування у робочому діапазоні
        Так
        Індикатори появи звуку
        5 світлодіодних індикаторів
        Регулювання гучності та активація звуку
        Так
        Заспокійливе нічне освітлення
        Так
        Робочий діапазон у приміщенні до
        50 м
        Робочий діапазон на вулиці до
        300 метрів

      • Потужність

        Час роботи від батарей (год.)
        24 години
        Живлення
        • 120 В (США)
        • 220–240 В

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Частотний діапазон
        DECT
        Автоматичний вибір каналу
        Так
        Кількість каналів
        120

      • Зручність

        Індикація розрядження батареї
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
        Так
        Індикатори рівня звуку
        Так

      • Технічні характеристики

        Робоча температура °C
        10–40 °C
        Діапазон температури зберігання
        10–40  °C

      • Логістичні дані

        Розміри коробки F (Ш x В x Г)
        220 x 156 x 56  мм

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • Вагітність
        • 0–6 місяців

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        Посібник користувача
        Так

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          • Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.
          • Ця система не має функції заряджання.

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