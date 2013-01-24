Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD501/00 забезпечує цілковиту впевненість завдяки наявності основних функцій будь-якої системи контролю за дитиною. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком і заспокійливим нічником для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD501/00 забезпечує цілковиту впевненість завдяки наявності основних функцій будь-якої системи контролю за дитиною. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком і заспокійливим нічником для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги
Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.
Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.
Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).
Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.
Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.
Робочий діапазон у приміщенні: до 50 м*; робочий діапазон на вулиці: до 300 м*.
Батьківський блок ідеально працює від електромережі. Для додаткової мобільності можна також вставити батареї, щоб використовувати батьківський блок у бездротовий спосіб. Можна вставити дві звичайні лужні батареї 1,5 В R6 AA або дві акумуляторні батареї 1,2 В R6 AA.
Невеликий батьківський блок подарує Вам свободу бездротової роботи до 24 годин без перезаряджання. Однак це залежить від типу батарей, що використовуються, а також частоти й тривалості використання батьківського блока із живленням від батарей.
Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечку, вона може бути неспокійною. Допоможіть їй заспокоїтися, увімкнувши нічник із м’яким помірним світлом.
Характеристики
Потужність
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Технічні характеристики
Логістичні дані
Етапи розвитку
Аксесуари